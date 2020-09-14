野營秘境風險大　中市府呼籲「慎選合法露營場」

露營活動近年來在國內越來越盛行，尤其在新冠肺炎疫情，民眾轉往從事戶外活動之一，為維護民眾從事露營活動安全，台中市政府觀光旅遊局表示，台中市轄內共有17處合法露營場，民眾出遊應選擇合法露營場，切勿前往未合法及危險場域。
觀旅局長林筱淇指出，合法露營場區名單、地圖及安全須知皆公布於市府官網，提供民眾查詢參考，市府相關單位積極輔導業者合法經營，目前台中市轄內合法露營場(含公有露營場地)共17處，包括大安區大安濱海樂園露營區、外埔區中華民國農會休閒綜合農牧場，東勢區六處：東昇休閒農場、蜻蜓谷休閒農場、擁葉生態休閒農場、東勢林場、五福畊讀露營區、微笑休閒農場，北屯區中正露營區，新社區四處：新社蓮園休閒農場、小路休閒農場、新龍崗露營區 (公有以學生團體為主)、德瑞森莊園休閒農場，和平區四處：荳芽菜休閒農場、武陵農場、福壽山農場、打獵季節露營區等。
林筱淇說，另有13處已向農業局申請取得休閒農場(附設露營區)籌設許可，以及4處申請中，未來完工取得休閒農場登記證後即可加入合法露營場，滿足民眾愛好大自然體驗之需求，市府相關單位會持續積極輔導，期使有條件合法化業者均能加速合法化，確保民眾玩得開心又安心。
觀旅局表示，市府為避免民眾違法開發濫墾濫伐、破壞水土保持及違反土地使用管制，確保露營場所公共安全及消費者權益，成立台中市政府露營場安全及管理聯合稽查小組，並自107年1月起排程針對網站刊載未合法之露營場進行聯合稽查，並由各權管單位進行裁處及限期改善，以確保民眾露營安全。
觀旅局提醒露營活動安全小叮嚀：一、充分的行前規劃與準備﹔二、選擇合法的露營場地﹔三、避免進入危險地區或水域﹔四、提高警覺注意安全﹔五、不帶走也不留下任何東西，再次呼籲民眾為自身安全，請勿至未合法或危險山邊溪谷河床水域等地點露營，以防坡地坍蹋及洪水瀑漲等風險。