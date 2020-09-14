防疫旅館補助10月起降為8百元　延長實施至年底

台灣邊境防疫工作依然是重點，交通部觀光局今（14）日公布，全台防疫旅館獎助要點原定實施至8月底，但由於國際疫情未見緩和，仍有防疫旅宿需求，因此觀光局將於15日修正發布前開要點，延長獎助期間至12月31日止，並將溯及9月1日生效，但將從每房每日補助新台幣1200元改為每房每日補助新台幣800元。





為鼓勵合法旅宿參與防疫行列增加防疫能量，交通部觀光局於今年4月公布實施「交通部觀光局獎助直轄市及縣（市）政府推動溫韾防疫旅宿實施要點」，獎助提供居家檢疫者或居家隔離者入住之防疫旅宿業者，提高旅宿業者加入防疫旅宿之意願。





原要點實施至8月31日止，但因國際疫情未見緩和，仍有防疫旅宿需求，配合中央防疫政策，爰觀光局將於9月15日修正發布前開要點，延長獎助期間至12月31日止，並將溯及9月1日生效。





本次要點修正重點主要為9月30日前維持每房每日補助新台幣1200元，另配合政府防疫政策，並考量國際疫情及預算能有效延長運用，自10月1日起至12月31日止，每房每日補助新台幣800元，並自10月1日起，僅補助提供本國籍或持永久居留證之居家檢疫者及居家隔離者入住之防疫旅宿。





為便利業者及民眾洽詢各地方政府之防疫旅館，觀光局在台灣旅宿網已建置「防疫旅宿」專區。旅宿業者若自願公布其為防疫旅宿，民眾可直接訂房外，其餘未公開者，則可透過各縣市防疫旅宿連絡窗口進行訂房。目前防疫旅宿的房間數已逾12000間房，入住率約7成，各縣市仍在持續輔導建置上線之房間數，足以提供給未來有入住需求之居家檢疫者及居家隔離者。









