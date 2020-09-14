青農青漁照過來　澎創新培力平台深耕社區成果豐碩

澎湖縣政府農漁局13、14日兩天在夢想部落館舉辦「青年深耕及創新培力平台共識營」，讓青年們分享他們的創新計畫或事業，協助青年團體及社區永續發展，並由國內非營利組織專家中山大學公共事務管理研究所教授謝政勳擔任引言、指導、綜評的工作，希望找出因工作機會難覓、青壯人口大批流失，導致社區老化嚴重、缺乏競爭力的妙方。





澎湖現有青年團體包括守滬行動力（楊馥慈）、垵垵汝好大話澎湖（洪莉棋）、草根果子（黃士恩）、鹹鹹市集（洪于智）、拉近人與海的距離（巫佳容）、潮鞋工藝文化創新（洪瑀蓁）、馬公老城三甲文化節（冼義哲）等人齊聚一堂，討論資源整合、議題串聯、資源挹注及創新行動。



▲在澎湖有許多青年團體，因著政府資源而進入社區與機構，從事農村再生、社區營造、青年參與、社區規劃師、多元就業或地方創生等工作。（圖／澎湖縣政府農漁局提供） 農漁局長陳晶卉首先致詞，在澎湖有許多青年團體，因著政府資源而進入社區與機構，從事農村再生、社區營造、青年參與、社區規劃師、多元就業或地方創生等工作，大家剛開始總是帶著熱情與理想投入，協助提升社區動能或解決在地問題，但這些創意想法總是會隨著計畫結束而中止，無法持續推動，相當可惜。



▲水保局、澎湖縣政府農漁局為推動農村再生，藉由共識營創造離島農漁村產業及青年創新發展的新價值。（圖／記者張塵攝，2020.09.14） 水保局、澎湖縣政府農漁局為推動農村再生，創造離島農漁村產業及青年創新發展的新價值，以縣府中長期的農漁村發展戰略，結合「低碳農村、行轉澎湖」的農村再生推動願景，以「食」在地、「時」當令、「實」安心，整合水保局的區域亮點成果及跨部會的青年參與資源，對農漁村產生加值發展效果。



