見「3前兆」剩10秒可逃命！溪水暴漲吞5人　驚悚影片曝光

南投縣仁愛鄉法治村武界部落濁水溪上游河床，13日凌晨發生露營民眾遭溪水沖走的意外。對此，新北市消防局曾指出，溪水暴漲只有5到10秒的時間，並列出「3大前兆」，若發現其中一項前兆就必須快速離開水域。





▲台電武界壩疑似電動閘門故障，竟無預警的直接異常放水，造成台中市太平區的2戶人家，在溪床紮營過夜，被直接沖走，3死1傷的人間悲劇。（圖／柳榮俊翻攝2020.9.13）