見「3前兆」剩10秒可逃命！溪水暴漲吞5人　驚悚影片曝光

南投縣仁愛鄉法治村武界部落濁水溪上游河床，13日凌晨發生露營民眾遭溪水沖走的意外。對此，新北市消防局曾指出，溪水暴漲只有5到10秒的時間，並列出「3大前兆」，若發現其中一項前兆就必須快速離開水域。
南投仁愛鄉台電武界壩13日閘門異常開啟，放水後導致在下游河床結伴紮營的2家庭3大2小，共5人遭溪水沖走，意外發生至今共造成4人罹難，而生還的盧太太則指控台電「洩洪沒廣播」，並表示不排除申請國賠。
新北市消防局消防宣導科曾在臉書粉絲團《新北消防發爾麵》貼文指出，夏天有不少遊客在溪流戲水，不過危險流域其實暗藏危機，呼籲民眾快樂玩水也要隨時注意水文狀況，若出現齊頭水、水面混濁、水流加快，且上游山區烏雲密布時，就要留意準備做好逃離水域的行動。
《新北消防發爾麵》也曾在2017年7月時，引用一段印度溪水暴漲的影片，畫面中約有10多人開心在溪邊戲水，下一秒上游卻緩緩出現「齊頭水」，遊客見狀紛紛上岸，卻有5人來不及逃離，被困河床中央，起初的水流一行人還能站穩腳步，但短短幾秒後，水勢越來越湍急，受困的5人只好一起手拉手扶在一顆大石頭上，最後有一人不幸失足滑落，溪水直接連帶沖走5人，畫面令人看得觸目驚心。（編輯：賴詠璿）