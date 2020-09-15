武界壩奪4人命！溪水暴漲「4大前兆」曝光：聞一味道快跑

南投縣仁愛鄉法治村武界部落濁水溪上游河床，13日凌晨發生露營民眾遭溪水沖走的意外。對此，臉書粉絲團《停班停課最新通知 Taiwan Alerts》14日晚間分享有關「溪（河）水暴漲4大徵兆」，呼籲民眾若遇見這些情況，應立即上岸並遠離河床。
南投仁愛鄉台電武界壩13日閘門異常開啟，放水後導致在下游河床結伴紮營的2家庭3大2小，共5人遭溪水沖走，意外發生至今共造成4人罹難，而生還的盧太太則指控台電「洩洪沒廣播」，並表示不排除申請國賠。
《停班停課最新通知 Taiwan Alerts》指出，夏季許多民眾常到山區的溪（河）戲水遊憩消暑，「溪水暴漲」所造成的死傷或事件也非新聞事件的稀客，並再次整理關於台灣溪河特性、規畫前及旅程中一些務必留意或確認的重點，在放鬆身心於天地之餘，也能掌握寶貴生命在手裡。
粉絲團同時分析溪（河）水暴漲4大徵兆，包括「上游山區烏雲密佈，或聽到上游山區雷聲，即位於上游的降雨可能造成下游洪水；看到溪水變色變黃、水中有大量殘枝樹葉，且水面忽然上升；發生地震後或大雨時，溪水突然變少；溪水中出現流木或有流木的味道」，若發現這些情況，應立即上岸並遠離河床。
此外，行前也需留意近日天氣狀況，尤以規畫在天氣不穩定的夏季時；溪邊紮營時（遠離河床之平坦地貌），熟悉當地地形，並應先規畫避難路線；切勿在河川內沙洲或河床流域紮營；山區溪河是否過深，留意溪水衝擊力，一般水深30公分以上溪水的衝擊力就可能發生危險。（編輯：賴詠璿）