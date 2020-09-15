黃珊珊諷：像月亮，初一十五不一樣　陳時中回應了

台北市副市長黃珊珊，多次在臉書與公開場合上，發表對開放瘦肉精美豬事件發表看法，她認為這些會影響全民生活的議題，應該獲得社會更多的關注。
昨（15）天，黃珊珊又在臉書上發文，她提到：「台灣人其實很善良，如果能夠在外交空間有所突破，有一個確確實實的外交地位，多數民眾在三管五卡的管控下，也會樂意與政府站在一起。因此，執政很簡單，說到做到而已。尤其，政策不能像月亮，初一十五不一樣。」，對此外界臆測，是在暗諷衛福部長陳時中。
陳時中今（15）天上午參加國健署幼兒健康促進活動時，在會前受訪表示，「月亮初一、十五都不一樣，但我不是月亮，我們當然是根據各種的事證，有多少事證講多少話」，陳時中強調，大家把前提忽略掉了，沒有食安就沒有開放。
陳時中強調，沒有食品的安全，就沒有這個沒有所謂的開放，如果這些條件都聚集了之後，相對我們國家當然更好，國際地位就會提升，至於所謂的承諾，指的是在當年相關的議定跟談判，如果經過八年後，相關的驗證越來越清楚。
另外針對近日，陳時中在綠營中，參選台北市長的呼聲越來越高，有媒體提問陳時中，「會不會大家都把你當假想敵、會不會有點壓力」，陳時中也坦言，會有一點壓力，不過他認為還是專心在自己的政務上面。