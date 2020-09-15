勤達偷改口罩產地！陸製混充馬國製　陳時中下令撤查

口罩國家隊加利科技、豪品公司接連出包，將大陸製非醫用口罩混製MIT醫用口罩，流入市面以及實名制口罩中牟利，現在又傳出勤達醫藥器材公司，也假馬來西亞製造，實際卻是大陸製口罩進口來台。
經過衛福部調查，發現勤達，過去都是以馬來西亞生產製造為名，實際卻用大陸口罩混充進口來台，衛福部長陳時中今（15）天上午參加國健署幼兒健康促進活動時表示，現在是請他（勤達）全面下架，相關事證在調查中。
針對勤達口罩的相關流向，陳時中強調：「現在就先請他下架，另外，廠商有進行一些相關的標案，我們都會去徹查」。
另外針對有國內專家質疑，台灣在疫苗平台是排在第166位，會不會無法優先購買到疫苗，對此，陳時中回應，沒有先後次序排名，會在平台公平分配，我們選擇相關平台，未來再來分配，還有很多談判要進行，他也強調，目前跟國外疫苗廠商也積極洽談，國內業者也在輔導，希望國內相關疫苗廠，能夠做出國產疫苗。
至於台灣與世界衛生組織關係不好，是否有會影響國內疫苗供應，陳時中表示：「我相信世衛有些部分沒有做好，那有一部分還是維持公平的平台，COVAX平台，我相信整個被政治的影響相對的少」。
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