即溶咖啡竟成「主婦神器」？冰水沖泡搞定全家早餐

台灣人愛喝飲料，街頭隨處可見手搖飲店，為搶食飲料商機，連超商也紛紛加入戰局，每年夏天都可見咖啡、冷飲市場業績快速成長。但常常一杯咖啡的價格動輒5、60 元，若每天喝一杯，荷包著實吃不消。有不少聰明的消費者，開始選擇自己沖泡咖啡，不僅好喝、方便還能兼具環保。現在，市面上亦出現不少咖啡，標榜可用冷水或冰水直接沖泡，讓飲用咖啡更方便、更多變化，在飲品市場中意外掀一波討論。





冷泡咖啡相當方便，咖啡濃度也可隨喜好自由調整，更少了黑咖啡的苦澀。許多咖啡控認為冷泡後的咖啡仍然香醇，甚至風味更加順口。日前有網友在FB「全聯消費經驗老實說」 社團分享，因為幫家人準備早餐中，意外發現將即溶咖啡粉放入冰牛奶中竟可直接溶解，不僅方便、快速，還能自己調整濃淡，堪稱「主婦神器」，此文一出，也讓不少網友大讚「真的方便」。



▲網友分享，身為家庭主婦，不僅要準備小朋友早餐，還要張羅老公要的咖啡相當忙碌。（圖／翻攝自全聯消費經驗老實說） 該名媽媽網友在社團分享，近期小朋友開學後又開始忙碌的生活，身為家庭主婦，每天早上都要準備小孩早餐，丈夫還指定要喝冰拿鐵，但要泡出一杯好喝的冰拿鐵不只要先用熱水沖，再加入牛奶及冰塊冷卻，著實需要花費不少時間，於是她日前索性直接把即溶咖啡粉加入冰牛奶拌勻，竟意外的好喝，就連老公喝過後，也表示這杯「冰拿鐵」香濃消暑又提神，甚至與超商販售的冰拿鐵風味不相上下，讓她大讚方便。



有網友看了後驚訝的表示，「哇！居然可以直接溶於冰牛奶」、「這樣很快耶，要喝的話就直接挖一匙咖啡粉，『冰拿鐵』就完成了！」，也有網友表示同情說，「媽媽的早晨真是忙碌，還要想要幫老公小孩準備什麼」、「沒想到即溶咖啡意外拯救了家庭主婦」，也有眼尖的網友提到，「雀巢這款可以直接加在冰牛奶裡喔? 很省時間耶」、「金牌真的不錯喝」等熱烈的迴響。



▲不少網友對於咖啡可以在冰牛奶中融化感到驚奇、想嘗試。（圖／翻攝自 全聯消費經驗老實說）





