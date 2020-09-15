影／謊稱馬來西亞製造　勤達公司查扣6萬片大陸口罩

大陸口罩違法進口再添一樁，新北市衛生局15日宣布，查獲勤達醫藥器材公司違反規定，用大陸口罩卻謊稱是馬來西亞製造，目前已經查扣6萬片，衛生局表示，勤達公司涉嫌違反藥事法和詐欺等罪，最重可處3年有期徒刑，併科1000萬罰金。
綜合媒體報導，勤達是廣達香董座廖大明長子廖庸傑成立，公司設於板橋，倉庫則在桃園龜山，販售通路遍及大型醫院、軍醫院、醫療器材行及網購，對於勤達公司出事，廣達香低調回應，廖大明與廖庸傑是否為父子屬私人領域不便回答，但廣達香與勤達沒有任何關連，廖庸傑也非廣達香董事，未有任何持股。
根據了解，勤達公司並非國家隊廠商，因此公司進口的口罩並沒有由郵局配送到各藥局或便利商店﹔新北市調處表示，目前全案還在調查當中，如果勤達公司進口的口罩，明明是非醫療用，卻標榜是醫療口罩，還會涉犯刑法詐欺罪。
衛生局食品藥物管理科楊舒秦科長說，根據藥事法第 84 條，未經核准擅自製造或輸入醫療器材者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。
楊舒秦科長指出，9月4日查核勤達有違法疑慮後，便發函給新北市醫療器材商業同業公會、新北市醫師公會、新北市藥師公會、新北市商業會、新北市西藥商業同業公會及各縣市衛生局等，要求如果有「勤達醫用口罩(未滅菌)」商品，請立即下架回收，不可再販售使用。