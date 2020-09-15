影／謊稱馬來西亞製造　勤達公司查扣6萬片大陸口罩

大陸口罩違法進口再添一樁，新北市衛生局15日宣布，查獲勤達醫藥器材公司違反規定，用大陸口罩卻謊稱是馬來西亞製造，目前已經查扣6萬片，衛生局表示，勤達公司涉嫌違反藥事法和詐欺等罪，最重可處3年有期徒刑，併科1000萬罰金。





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