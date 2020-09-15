NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

影／謊稱馬來西亞製造　勤達公司查扣6萬片大陸口罩

記者康子仁/新北報導

calendar_today2020-09-15 12:43:20｜update2020-09-15 14:14:37

食品藥物管理科 楊舒秦科長
▲楊舒秦表示，勤達公司涉嫌違反藥事法和詐欺等罪，最重可處3年有期徒刑，併科1000萬罰金。(圖/新北衛生局提供)

大陸口罩違法進口再添一樁，新北市衛生局15日宣布，查獲勤達醫藥器材公司違反規定，用大陸口罩卻謊稱是馬來西亞製造，目前已經查扣6萬片，衛生局表示，勤達公司涉嫌違反藥事法和詐欺等罪，最重可處3年有期徒刑，併科1000萬罰金。



綜合媒體報導，勤達是廣達香董座廖大明長子廖庸傑成立，公司設於板橋，倉庫則在桃園龜山，販售通路遍及大型醫院、軍醫院、醫療器材行及網購，對於勤達公司出事，廣達香低調回應，廖大明與廖庸傑是否為父子屬私人領域不便回答，但廣達香與勤達沒有任何關連，廖庸傑也非廣達香董事，未有任何持股。

根據了解，勤達公司並非國家隊廠商，因此公司進口的口罩並沒有由郵局配送到各藥局或便利商店新北市調處表示，目前全案還在調查當中，如果勤達公司進口的口罩，明明是非醫療用，卻標榜是醫療口罩，還會涉犯刑法詐欺罪。

衛生局食品藥物管理科楊舒秦科長說，根據藥事法第 84 條，未經核准擅自製造或輸入醫療器材者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。

楊舒秦科長指出，9月4日查核勤達有違法疑慮後，便發函給新北市醫療器材商業同業公會、新北市醫師公會、新北市藥師公會、新北市商業會、新北市西藥商業同業公會及各縣市衛生局等，要求如果有「勤達醫用口罩(未滅菌)」商品，請立即下架回收，不可再販售使用。

 

關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

「今晚我想來點……」 您追劇必備好夥伴是什麼呢？

「今晚我想來點……」 您追劇必備好夥伴是什麼呢？

繼續作答
哪位政治人物的桃色風波最讓您覺得震驚？

哪位政治人物的桃色風波最讓您覺得震驚？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀