露營不踩雷／宜蘭縣85處營業中露營場地　僅四分之一合法

南投縣仁愛鄉武界壩日前發生一起閘門異常開啟，造成2個在露營的家庭無預警被水沖走、4死悲劇，露營安全問題再度受到關注，宜蘭縣目前營業中的露營場地總共有85處，當中僅22處符合規定，佔總數四分之一，而不符合規定的露營場地，大多是違反「農業發展條例」。
受疫情影響，民眾無法出國旅遊，許多人改走國內旅遊路線，也有不少人轉往較少與人接觸的戶外野營，但戶外露營也存在不少風險，本月13日南投縣仁愛鄉武界壩就發生一起閘門異常開啟，造成2個在露營的家庭無預警被水沖走，因此，如何選擇安全的露營場地，是熱衷露營活動民眾應該要注意的。
交通部觀光局在官網「露營專區」特別提醒民眾，露營應該注意的事項，分別是：充分的行前規劃與準備、選擇合法的露營場地、避免進入危險地區或水域、提高警覺注意安全以及不帶走也不留下任何東西。
在「露營專區」網頁當中，同時可以查詢各縣市的露營場地，其中宜蘭縣部分總共登錄86處露營場地，絕大部份都在「農牧用地」上面，目前除了一處沒有營業之外，其他85處都登錄「營業中」，不過，這85處「營業中」的露營場地，竟然只有22處「符合」，其餘不是違反《農業發展條例》，就是違反《區域計畫法》或《水土保持法》，當中又以違反《農業發展條例》的家數最多，總共有35處。
由於露營場地的管理分屬不同單位，就宜蘭縣而言，「露營活動」的主管機關是縣府工商旅遊處，但若在農牧用地上設置「露營場地」卻又屬縣府農業處管轄，對於縣內有這麼多位於農牧用地上，尚未取得合法的露營場地，縣府農業處長康立和表示，農業處除了依據空照圖「變異點」及民眾檢舉進行查察之外，也將盡速排定實地查察，對於沒有符合規定者將給予輔導，如果還未能合法，則將依規定予以裁罰。
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