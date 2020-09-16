露營不踩雷／宜蘭縣85處營業中露營場地　僅四分之一合法

南投縣仁愛鄉武界壩日前發生一起閘門異常開啟，造成2個在露營的家庭無預警被水沖走、4死悲劇，露營安全問題再度受到關注，宜蘭縣目前營業中的露營場地總共有85處，當中僅22處符合規定，佔總數四分之一，而不符合規定的露營場地，大多是違反「農業發展條例」。





▲交通部觀光局在官網「露營專區」特別提醒民眾，露營應該注意的事項。（圖／翻攝自交通部觀光局官網)