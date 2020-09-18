自駕車來了／政府年砸3億扶植發展　扮糾察隊還突擊考核

進入後疫情時代，無人商機的發展成為趨勢，自動駕駛的落地也成為關鍵指標。其實，自駕車相關技術發展，最早可追溯到西元1950年代，當時美國通用汽車公司就有相關研究，近年來則擴散到全球各地，台灣也有不少業者投入這塊領域的研究，政府每年也列了近3億預算作為補助額上限；只是，自駕車發展還有很多「模糊地帶」需要探究，相關法規、技術和資金，尚待業者與政府磨合。
台灣在科技研發的技術，向來在全球市場中佔有一席之地，但是對於相當有商業潛力的自駕車相關技術發展，起步的時機卻慢了一步。為了扶植國內產業發展，經濟部透過「無人載具科技創新實驗計畫」，希望讓台灣無人載具科技，能與各國發展齊頭並進，更設立讓業者可以落地實驗的場域，且在《無人載具科技創新實驗條例》扮演監理沙盒的狀況下，不適用於自駕車的法規、條例，都能先暫時跳過。
勤崴國際是台灣第一個通過計畫申請的業者，第一台MIT自駕小巴士也因此應運而生，在今年3月也正式於彰化首航上路，啟動為期一年的「鹿港彰濱智慧觀光接駁」營運實驗計畫，這項計畫也成功刺激當地觀光，每月有超過1200人次的搭乘。不過，甜美的果實背後，是業者經過無數次研究與調整後的成果，他們也不諱言，投入自駕車研究，其實就是一個需要不斷投入銀彈的燒錢計畫。
擔任幕後推手的經濟部也沒袖手旁觀，從車輛打造、路側設施建置（前瞻技術）、人事、材料等費用，都可以申請無人載具補助專案，但規定補助款不能超過50％，所以業者還是要有大量的自籌款，以勤崴每年付出研究成本至少1億來看，這真的不是一個「小工程」。
除了扶植產業發展之外，經濟部還設有糾察隊，對於資金補助有嚴謹的SOP，專案審查委員會判斷業者提案金額合不合理，以及整個計畫是一起申請補助，還是分項申請等，經過層層查核才會撥款，且這筆資金通常是分期撥款，糾察隊還要看業者專案執行狀況，執行率到達到特定門檻才撥款，中間還有各種突襲考核，地方政府會派員視察，做為期中訪視。
此外，中央政府每年也針對自駕車的發展，設定了近3億的預算作為補助額上限，就是怕業者卡在錢關，遲遲不能突破，但政府部門的款項申請步調，遲遲不能跟上業者研發腳步。目前全台通過專案申請的業者，總共有7案，從觀光接駁巴士，到台北市信義路夜間公車，還有新北、桃園以及成功大學的自駕試驗計畫，甚至在高雄愛河，有業者正在做愛河河道自駕船實驗。
經濟部技術處科長張能凱表示，政府鼓勵更多的業者投入，不過目前他們觀察到業者容易遇到的困難，包含技術上的突破、或是沒有服務端的經驗。只是對業者而言，自駕車領域還有很多「模糊地帶」需要摸索與探究，政府鼓勵無人載具產業發展利益良善，但相關法規、技術和資金，都還尚待與政府磨合、溝通。
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