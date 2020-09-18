自駕車來了／政府年砸3億扶植發展　扮糾察隊還突擊考核

進入後疫情時代，無人商機的發展成為趨勢，自動駕駛的落地也成為關鍵指標。其實，自駕車相關技術發展，最早可追溯到西元1950年代，當時美國通用汽車公司就有相關研究，近年來則擴散到全球各地，台灣也有不少業者投入這塊領域的研究，政府每年也列了近3億預算作為補助額上限；只是，自駕車發展還有很多「模糊地帶」需要探究，相關法規、技術和資金，尚待業者與政府磨合。





且在《無人載具科技創新實驗條例》

▲地方政府為了支持國內業者發展自駕車，在虎頭山設立創新園區（圖／記者陳致宇攝）