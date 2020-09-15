武界壩放水釀4死需國賠？藍議員：罹難者沒違法　網戰翻

南投仁愛鄉武界一線天13日發生露營民眾被溪水沖走意外，釀成4死的人間悲劇，而到底該不該「國賠」？外界看法大不相同。對此，國民黨台北市議員羅智強今（15）日在臉書怒轟「詆毀死者，不怕有報應？」甚至3度強調「罹難者沒有違法！」





羅智強發文引用「承理法律事務所」李岳洋律師的解釋，認為「危險不代表違法」，當地警察局與水利署都坦承於河床露營「無法可罰」，也就代表「無法可管」；事故地點也並不是《水域遊憩活動管理辦法》公告禁止進入的「危險水域」；警示牌的內容「敬請勿入溪中」，明顯是沒有強制力的行政指導，而非民眾有義務遵守的行政命令，不能說民眾違法。羅智強痛批「如果各界都認為，河床應該禁止露營，為何遲至今日都尚未立法規範? 這樣的立法怠惰，比意外本身更讓人擔憂。」





且再依據《武界壩水庫運用要點》，「本水庫實施防洪運轉或調節性放水，應於一小時前發布洩水警報，並通知本部水利署、本部水利署中區水資源局集集攔河堰管理中心、本部水利署第四河川局、南投縣政府警察局、南投縣政府警察局仁愛分局法治村派出所、南投縣政府警察局集集分局水里分駐所、南投縣消防局、南投縣消防局水里消防隊等機關轉知所屬相關單位及下游居民，加強防範。」



▲南投仁愛鄉武界一線天13日發生露營被溪水沖走意外，造成4死的人間悲劇。（圖／柳榮俊翻攝2020.9.13）

羅智強說，若台電放水有依規定事前發布洩水警報，就有可能避免這次的不幸事件。在河床上露營的行為當然不值得鼓勵，但本次意外，並非因為罹難者的過失，而是來自台電違反法規，無預警放水之作為。他並質問「難道現在的台灣，變成國營事業只要花幾千萬請公關公司，害死四條人命也沒關係？」





這番話一出，網友隨即議論紛紛「這次的事我不能認同。有警語就表示之前發生過類似案例，所以要民眾小心勿進，台電也是有錯，但國賠我不認同，國賠法律可不可以修一下？明知不可為而為之，不賠！」「請問台灣有水域的地方哪裡沒有告示牌？連游泳池都有，這行政警示標語是要我們小心注意，並沒有法律效用，難道有水的地方我們就不能去？這次事件是台電嚴重疏失，不是天災，台電要負起絕對責任」、「第一次無法認同你，高壓電線不要碰，碰了被電你沒有違法，但就是要自己負責」、「台電應通知而未通知，別說是露營，若當地居民的孩子剛好在河床上玩，後果也是不堪設想」。



