自駕車來了／台北深夜公車積極測試　最快9月底可載客

近年自駕車的發展迅速，日前 KPMG 全球總部發布「 2020 自動駕駛汽車準備度報告」，台灣首次參與調查就名列第 13 名，超越德國、澳洲、法國等先進國家。為鼓勵產業投入無人載具創新應用，立法院於 2018 年 11 月 30 日三讀通過《無人載具科技創新實驗條例》，截至今年 8 月，全台已有 9 組團隊申請實驗計畫，包含台北、彰化、台南等縣市都已導入自動駕駛公車，並進入實際上路測試階段，未來將提供民眾更創新的公共運輸服務模式。





▲廠商將系統參數輸入自駕車模擬器，就能自動測試複雜道路狀況。（圖／記者陳致宇攝）