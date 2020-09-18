自駕車來了／台北深夜公車積極測試　最快9月底可載客

近年自駕車的發展迅速，日前 KPMG 全球總部發布「 2020 自動駕駛汽車準備度報告」，台灣首次參與調查就名列第 13 名，超越德國、澳洲、法國等先進國家。為鼓勵產業投入無人載具創新應用，立法院於 2018 年 11 月 30 日三讀通過《無人載具科技創新實驗條例》，截至今年 8 月，全台已有 9 組團隊申請實驗計畫，包含台北、彰化、台南等縣市都已導入自動駕駛公車，並進入實際上路測試階段，未來將提供民眾更創新的公共運輸服務模式。
根據行政院科技會報辦公室資料，目前全台共有 9 組團隊申請實驗計畫，包含台北市信義路公車專用道、新北市淡海新市鎮、新竹市、桃園虎頭山創新基地、彰化彰濱工業區、台南沙崙學城都已通過實驗計畫申請，目前正積極進行道路測試，其他像是新竹高鐵站、台中水湳經貿園區、台南成功大學等場域，也正在送件申請中。
台北市信義路上的深夜自駕巴士，是由台北市政府及台灣智駕公司合作，希望在深夜沒有大眾交通運輸的時段，提供民眾搭車服務。今年 5 月 30 日起進行不載客上路測試，初期規劃在凌晨 00:30 至 2:30 運行，過程中將會搜集各種路測資訊，藉此提升自駕車系統穩定及反應能力，找出適當的試營運模式，最快預計 9 月底提供民眾試乘。
台灣智駕公司表示，信義路計畫營運路線自中山南路至基隆路，往返共 12.3 公里、途經 19 處路口，公車專用道為自駕路段，其餘則是人工駕駛，測試重點放在自駕巴士能否準確辨識交通號誌，並且安全通過路口，為此車上配置 2 組光達、 18 組超聲波雷達、 5 組毫米波雷達、 9 組影像鏡頭等多種定位系統整合，以提升可靠度，並可適用於都會區為訊號遮蔽區域、郊區開闊無特徵點輔助定位區域等多種不同情境。
此外，車輛還會與交通基礎設施聯合，像是紅綠燈、公車站、路燈等，例如當自駕車接近路口時，紅綠燈會提供資訊，通知自駕車剩餘的綠燈秒數，若秒數太短，自駕車會逐漸減速、煞車。
不過，在路測實驗中必然會面對不少問題及挑戰，台灣智駕公司專案經理蔡欣芸就提到，由於台北市每座紅綠燈系統略有差異，因此他們花了不少時間在整合，目前仍有紅綠燈提供的資訊與實際不同，像是秒數差異等，這些都需要一一去克服。
台灣智駕公司專案經理張亞迪也說，信義路自駕車除了在開放式場域，會遇到路人、車輛突然闖入車道等狀況外，同時也要符合公車停等的基本需求，以及辨識號誌燈號等，經過幾個月的時間測試，系統已經慢慢趨向穩定。
另外，在彰濱鹿港目前也有自駕巴士作為觀光接駁用途，由勤崴科技進行實驗，目前已開放民眾線上預約搭乘。與信義路自駕巴士不同地方在於，彰濱自駕巴士必須在混合車流中行駛，路上將會面臨更多無法預知的突發狀況，挑戰自駕車系統的應變能力，同時也結合旅遊及觀光業者，民眾支付的車資皆可 100% 折抵觀光工廠費用。
勤崴科技也在桃園虎頭山設立自駕車系統研發及訓練中心，像是封閉式道路訓練場、 5G 環境的 V2X 智慧紅綠燈，園區內還提供自駕車模擬器，廠商將系統參數輸入後，模擬器就能自動測試複雜道路狀況，並有白天、夜晚、雨天等不同模式。
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