自駕車來了／交通部備妥245億銀彈　籌組自駕巴士國家隊

台灣積極發展自動駕駛運輸，但自駕車要如何投入公共運輸服務，將會是交通部發展重點，交通部長林佳龍宣布，公路公共運輸 4 年計畫將投入 245 億元經費，鼓勵客運業者納入自駕巴士，新一輪 4 年智慧運輸系統發展建設計畫中， 42.87 億元經費也會涵蓋自駕巴士，作為交通部政策推動的重點項目。



