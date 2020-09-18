自駕車來了／交通部備妥245億銀彈　籌組自駕巴士國家隊

台灣積極發展自動駕駛運輸，但自駕車要如何投入公共運輸服務，將會是交通部發展重點，交通部長林佳龍宣布，公路公共運輸 4 年計畫將投入 245 億元經費，鼓勵客運業者納入自駕巴士，新一輪 4 年智慧運輸系統發展建設計畫中， 42.87 億元經費也會涵蓋自駕巴士，作為交通部政策推動的重點項目。
自動駕駛車輛是當前國際重要發展趨勢，也是未來世代運輸系統的新典範。交通部長林佳龍說：「隨著科技持續研發與創新，未來自駕車的發展將超越我們的想像。」對於自駕車輛的應用，可以預期不只是節省人力及提高運輸效率，還可以延伸交通的可達性到更多的角落。
林佳龍指出，現在全世界都面臨的 2 個趨勢，第一個是人口老年化，未來台灣可能來到每 5 個人中就有 1 位是高齡者；第二個則是都市化，未來將有超過 8 成的人口聚集在都會區。這將導致未來可能出現運輸從業人力嚴重缺乏的困境，在非都會區由於缺乏規模經濟、不利運輸業者來永續經營，使得偏鄉交通將面臨挑戰。
為解決這些困境，自駕車成為交通部最看好的解決方案。
林佳龍提到，站在交通部的立場，自駕車的發展將優先從自駕巴士這一塊來推動，未來期許自駕車發展成熟後，能克服運輸從業人力短缺的問題，在都會區提供自駕公車服務，一方面也提升公共運輸的質與量、解決交通壅塞；在非都會區的部分，更是可以維持一個有品質的基本民行服務。
林佳龍說，自駕巴士的技術、產業、發展環境都相當成熟，應該給予「國家隊」定位，簡稱 AB Team（ Autonomous Bus Team ），由交通部檢視產業生態系缺少的部分，再讓業者分工合作，政府也要創造更好的政策環境。
不過，在推動自駕車落地上路前，交通部也要深入探討營運、民眾接受度、車輛檢驗規範等問題，自駕車、自駕巴士的實驗留下的大量數據資料，可成為未來法規調適、安全測試、營運管理的建議方向。
因此，交通部預計投入 245 億元來推動公路公共運輸 4 年計畫，過去針對公車、客運的汰舊換新補助，未來應納入自駕巴士，鼓勵大家轉入自駕巴士領域；另外，在新一輪的 4 年智慧運輸系統發展建設計畫中，也會涵蓋自駕巴士，交通部也於 2019 年成立交通科技產業會報，下設 10 個產業小組，明年將滾動式檢討納入自駕巴士。
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