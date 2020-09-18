自駕車來了／想要真正上路沒那麼簡單　交通法規急需調適

近年來，自動駕駛技術已成為世界各國發展的重點，台灣目前《無人載具科技創新實驗條例》創造法規彈性空間，在風險規模可控的前提下，測試創新的科技、服務乃至於商業模式，可暫時享有法規的排除，但過去交通法規多以規範「駕駛人」為主要對象，待自駕車加入後，包含道路基礎設施、標號、車輛安全基準、車聯網、資安等，交通法規勢必得要有所因應與轉變。





▲自駕車上路後，包含道路基礎設施、標號、車輛安全基準、車聯網、資安等，交通法規勢必得要有所因應與轉變。（圖／記者陳致宇攝）