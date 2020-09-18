自駕車來了／想要真正上路沒那麼簡單　交通法規急需調適

近年來，自動駕駛技術已成為世界各國發展的重點，台灣目前《無人載具科技創新實驗條例》創造法規彈性空間，在風險規模可控的前提下，測試創新的科技、服務乃至於商業模式，可暫時享有法規的排除，但過去交通法規多以規範「駕駛人」為主要對象，待自駕車加入後，包含道路基礎設施、標號、車輛安全基準、車聯網、資安等，交通法規勢必得要有所因應與轉變。
資策會科技法律研究所主任王自雄表示，透過無人載具條例推動，台灣短時間內已有多個實驗案例上路，透過這些案例也讓我們反思，台灣法規準備的程度已經走到哪裡？監理單位要如何劃分業務？這些都是後續的重點。同時，相關法規也必須與技術安全審驗一步步到位，因此自駕車落地應該是分階段、循序漸進的方式進行。
王自雄認為，自駕車法規部分必須遵從國際標準，像是國際資通訊相關規定，另外一方面就是要有在地化標準，例如操作性的定義等，尤其現在業者已經進入場域實測階段，這些都是台灣目前迫切需要的。
目前根據台灣現行規定，若實驗的車輛是巴士，那操作員就必須要有大客車駕駛執照，若是自小客車，操作員也要有小客車駕駕照，但自駕車的人機介面系統並沒有一致性的統合，所以操作員資格並無法簡單像一個蘿蔔、一個坑的容易解決。
若是以國際趨勢來看，針對自駕車操作員要求分為「資格」及「行為」兩類。
資格部分，英國要求操作員必須持有相當，或接近類別駕駛執照；美國加州則是要求操作員除了有駕照外，還須具 3 年駕駛經驗，且不得有相關違規歷史，製造商還必須向主管機關提交自駕車駕駛者訓練計畫。
行為部分，德國 2017 年修正道路交通法，特定情況下駕駛人有重新接管車輛控制之義務；英國 2018 年修正公路及道路車輛規則，允許在未有駕駛員情況下，使用手持遠距系統遙控停車；日本則是在今年施行道路交通法修正案，若在車輛狀態良好狀態，駕駛人可隨時接手自動駕駛時，駕駛人可使用手機。
反觀台灣，在法規調適這一塊，在測試階段中，操作員仍須有相當或接近類別駕駛執照，除了沙盒本身排除適用的法規之外，還應遵循現行道交規定。未來自駕車正式上路後，短期內可將自駕系統訓練整合入現有考照系統中，中長期則考量自駕車已不需人類駕駛操控，應容許車內人員不需持有駕照等，同時也允許使用遠距系統操縱車輛，但會要求要求駕駛新增安裝紀錄資料、保有隨時注意自駕系統與接手的義務。
王自雄還提到，在車輛行為方面，目前包含英國、日本、新加坡大多是以現行交通法規為基礎，車輛審驗及檢驗各國則是會鬆綁部分標準，不過，到底要如何從個案的安全事故調查，變成通案的運輸安全政策建立，則需仰賴跨部會整合及協調。未來道路交通管理處罰條例中，須加入自駕技術或裝置定義，公路法則要考慮將自動駕駛系統與感知設備等納入審驗規範，並且建立車輛軟體更新的檢修維護規範。
此外，由於自駕車需透過影像及資訊串連，因此道路基礎設施及資料格式也需要標準化，「我們要思考目前台灣道路的基礎設施與相關設備串聯，有哪些部分最為薄弱與迫切需要加強？道路交通管理處罰條例未來可考慮加入有關 V2I 與自駕系統之相關設置文字，公路基本資料庫與未來自駕車應用高精地圖等需求，是否一致尚需檢討。」另外，像車聯網的資安問題，也是未來注意的要點。
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