自駕車來了／補助沒到位、法規相衝突　業者憂營運效益

目前台灣至少有 9 件自駕車、自駕船實驗提出申請，看似百花齊放的背後，有業者卻擔心「政府資源太過分散」，尤其在前期資投資成本難以下降的情況下，更需仰賴政府幫助。在車輛管理制度方面，自駕公車想要真正上路，仍有很大的討論空間，像是操控員必須要有「大客車駕駛執照」，但事實上，操控員只是對自駕車系統進行監控，有無駕照對運用上並沒有幫助，因此目前自駕公車進行測試時，大多是有一名大客車駕駛、搭配一名操控員，若未來實際上路後，這樣的配置恐怕不符合營運的效益。





▲無人載具實驗百花齊放，不過業者卻擔心政府資源有資源太過分散的問題，尤其目前在前資投資成本難以下降的情況下，更需仰賴政府幫助。（圖／記者陳致宇攝）