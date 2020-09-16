露營不踩雷／看星星吃海鮮　澎湖員貝離島露營區有賣點

台灣近日發生野營意外，位在澎湖離島的沙灘露營區則相對安全，湖西苗圃童軍露營區是目前唯一合法營地，不過在縣府旅遊處長陳美齡積極向交通部觀光局爭取850萬元下，修繕廢棄的員貝國小，設置賞海平臺、露營平臺，未來將打造全台灣最獨特的離島露營地，可享受島上滿天星斗無光害的澄澈天空，度過海島假期。





員貝島形狀有如螺貝覆蓋於水上而得名，島上最有名的景點就是石筆、石硯及石裙的柱狀玄武岩地形，俗稱「一筆、一硯、一裙」，島上西側的員貝國小校地約有6,600平方公尺，校區內有校舍5棟、停機坪1處及廢棄籃球場1座，受少子化影響於民國84年廢校，荒廢校區影響觀光動線，造成視覺觀感不佳。



▲員貝海島體驗觀光場域未來該露營區將交由員貝社區管理，俾利後續維護使用。（圖／澎湖縣政府提供） 澎湖縣政府旅遊處在108年積極向交通部觀光局爭取預算，並邀集相關單位共同研討校區活化的推動方針，冀望美化舊有國小校地，並朝員貝海島體驗觀光場域的方向規劃，未來該露營區會交由員貝社區管理，俾利後續維護使用。



▲該計畫除修繕既有校舍外，還將設置觀海平台及露營平台，除可提供露營使用外，亦能使遊客放慢步調，好好欣賞美麗的員貝漁村風貌。（圖／澎湖縣政府提供） 旅遊處長陳美齡強調，該計畫除修繕既有校舍外，還將設置觀海平台及露營平台，除可提供露營使用外，亦能使遊客放慢步調，好好欣賞美麗的員貝漁村風貌，體驗員貝豐富多元的人文景緻，享受海島浪漫風情，未來將規劃與旅遊業結合，加強推廣與行銷活動，期盼能有效帶動在地產業發展。







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