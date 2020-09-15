剛繳完房租樓上就出事！男驚見「暗黑真相」嚇傻：直接搬

租屋族對於房屋詳細狀況大多只能從房東那得知，也常出現入住後才發現問題點。就有一名男網友分享朋友近期遭遇，對方剛搬新租屋處，卻遲遲不在裡面過夜，一問之下才發現該租屋處的「暗黑真相」。





▲網友分享朋友租屋的誇張遭遇。（圖／翻攝臉書《爆廢公社公開版》）