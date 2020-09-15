剛繳完房租樓上就出事！男驚見「暗黑真相」嚇傻：直接搬

租屋族對於房屋詳細狀況大多只能從房東那得知，也常出現入住後才發現問題點。就有一名男網友分享朋友近期遭遇，對方剛搬新租屋處，卻遲遲不在裡面過夜，一問之下才發現該租屋處的「暗黑真相」。
一名網友在臉書《爆廢公社公開版》分享朋友遭遇，「他才才剛繳完房租，隔天樓上鄰居就輕生過世，對面房客幾天後也自然身亡，最可怕的是他和太太住的那間也是凶宅，據說曾發生女子被砍56刀慘死的悲劇」。
原PO友人聽完決定自己詳細調查，沒想到整棟樓僅六層高，就在2、4、5樓都發生過命案，目前3樓也沒住人，6樓變成廢墟，讓他嚇得帶著家人住在外面，更開始規劃搬離。
誇張的過程曝光後讓不少網友直呼，「好險是租的，不幸中的大幸」、「是我也嚇到不敢繼續住」、「真的是太扯了」、「為什麼會租到這種阿？」、「租的房東沒有義務告知，全憑房東良心」、「你朋友租屋處地點的意外發生率也太密集」。（編輯：潘毅）
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