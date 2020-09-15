律師曝「武界溯溪」竟是觀光局推薦行程　觀光局回應了

南投縣仁愛鄉法治村武界部落濁水溪上游河床，13日凌晨因水壩異常放水，發生露營民眾遭溪水沖走的意外，釀成4死的悲劇。事發後相關當局指出，該地有立「禁止進入」的告示牌，但律師林智群卻爆料，交通部觀光局今年2月推出的活動行程中，就包括了「武界溯溪」，質疑「警告牌說不能進入溪裡，觀光局還辦溯溪耶？」對此，觀光局也回應了。
露營民眾遭溪水沖走的意外發生後，衍生出是否應該國賠的爭論，以及民眾與政府單位責任歸屬的問題。認為有機會爭取國賠的林智群律師，今（15）日在臉書發文表示，「悲劇發生後，交通部觀光局說那個地方不是合法露營區，意思就是民眾擅闖。」
但林智群指出，交通部觀光局今年2月也有推一個活動，就是「追雲武瀑快樂似神仙一日」， 裡面的行程有一個「一線天溯溪尋寶趣（龍紋石）」。林智群質疑，「那這些參加觀光局行程的旅客，他們算不算擅入河道？警告牌說不能進入溪裡，觀光局還辦溯溪耶！」
林智群進一步強調，「觀光局還把這個武界一線天當作強力推動的景點，所以很多旅行社也都在推這個活動，那私人旅行社推這個活動，如果上游水壩故障放水，沖走一堆旅客（他們也都看了告示牌喔），他們可不可以要求國賠呢？」
針對林智群的說法，根據《EtToday新聞雲》報導，觀光局表示在網頁上有詳細說明「必須選在河床枯水期」，且須與當地人士合作，在導覽人員陪同下進行體驗。觀光局也強調，意外發生後，已經將行程撤下，並宣導旅行業者務必注意旅客安全、遵守旅遊地點相關主管機關的規定。（編輯：倪浩軒）