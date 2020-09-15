律師曝「武界溯溪」竟是觀光局推薦行程　觀光局回應了

南投縣仁愛鄉法治村武界部落濁水溪上游河床，13日凌晨因水壩異常放水，發生露營民眾遭溪水沖走的意外，釀成4死的悲劇。事發後相關當局指出，該地有立「禁止進入」的告示牌，但律師林智群卻爆料，交通部觀光局今年2月推出的活動行程中，就包括了「武界溯溪」，質疑「警告牌說不能進入溪裡，觀光局還辦溯溪耶？」對此，觀光局也回應了。





▲林智群指出觀光局之前還在推廣「武界溯溪」行程。（圖／翻攝自林智群律師臉書）