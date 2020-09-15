未繫鍊比特犬咬死貴賓犬　北市開罰：攻擊犬需繫繩戴口罩

台北市中山區花博公園內日前發生一起未繫鍊犬隻因飼主疏忽，造成一隻貴賓犬被攻擊致死事件，台北市動物保護處在立即約談犬隻陳姓飼主了解案情追究飼主責任後，今（13）日再度呼籲攻擊性犬隻出門務必有1.5公尺鍊繩加上口罩，並依法對陳姓飼主開罰3萬至15萬元。





動保處表示，比特犬因犬種基因特性造就其較不穩定的性格，平時看起來憨厚老實，但常因外界刺激，突然失控而有傷人或傷害動物的攻擊性行為，經行政院農業委員會指定為須特別列管的危險性犬隻。

另除了比特犬外，農委會公告具攻擊性寵物為「無正當理由曾有攻擊人或動物行為紀錄之犬隻」，以及6大類之危險性犬隻，包含比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷度告犬、巴西菲勒犬、獒犬。若違反相關規定，動保處將依《動物保護法》第20條規定，對飼主開罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

動保處指出，今年截至目前共接獲14件動物攻擊他人或動物案件，並針對3起具攻擊性寵物外出時無提供適當防護措施案件開立行政處分。

動保處鄭重呼籲有具攻擊性犬隻的飼主，犬隻外出時應由「成年人」伴同，並替犬隻繫上「1.5公尺內的鍊繩」，及應配戴不影響散熱之透氣「口罩」，若民眾有發現具有攻擊性犬隻未有適當防護措施於公共場所活動，請協助蒐集相關證據，積極通報1999市民專線或動物保護專線，動保處也會盡最大努力稽查，塑造人與動物都能安心生活的友善環境。