露營不踩雷／防憾事　台南水情APP主動提供水庫洩洪推播

日前台電公司南投武界壩閘門異常開啟，大水沖走下游露營民眾釀嚴重死傷，全國震驚，台南市長黃偉哲責成台南市水利局，與轄內各水庫操作管理單位保持聯繫，水利局表示，民眾可下載「台南水情即時通」APP，隨時掌握水情資訊。
台南市境內大小水庫共有11座，依水利法規定，水庫管理機關應於開始放水1小時前警示，除透過廣播請下游民眾遠離河床、以簡訊及電話通知區長，也同步以簡訊通知里長加強宣傳，並傳真知會區公所與地方政府因應，緊急時則以細胞廣播方式通知鄰近區域民眾。
水利局指出，台南市政府開發的「台南水情即時通APP」，在水庫滿水位或溢流時，會同步推播水庫洩洪（含自然溢流）資訊，通知民眾需注意遠離河床，民眾只要在Google Play或iTunes Store 搜尋「台南水情即時通」，即可下載安裝，除可收到水庫洩洪訊息，也可收到氣象特報、水情資訊等，歡迎民眾下載使用。
水利署每年都進行水庫安全檢查，3至5年進行全面性安全評估，水利局已請各水庫管理單位，立即檢查盤點所轄水庫閘門設備、感測、操控、機電及放水警報等相關系統，確保設施功能正常及安全。
南市府提醒，民眾應慎選合法露營場地，可至交通部觀光局露營專區網頁，查詢公告露營場區狀況；如為位於土石流潛勢區、地質敏感或山崩地區等非法露營場，切勿前往。
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