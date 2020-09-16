露營不踩雷／野溪不能露營是常識！5大安全事項要注意

露營活動是近年來國內最受歡迎的戶外活動之一，國內卻發生南投野溪露營死亡悲劇，彰化縣城觀處長田飛鵬日指出，露營營地挑選很重要，除須注意靠近水源、背風及遠離山崖，河床、河谷等地點絕對不要考慮，強調「野溪不能露營是常識」。





田飛鵬呼籲民眾，注意露營安全5大注意事項，包括充分的行前規劃與準備、選擇合法的露營場地、避免進入危險地區或水域、提高警覺注意安全、不帶走也不留下任何東西。

▲山區產業道路常有落石及土石崩塌，風險性高，真正要享受露營樂趣，切勿拿生命開玩笑。（ 圖／民眾提供）

彰化縣政府目前未對縣內露營區作公告，但依據觀光局公開資訊共有13個區域，但其中的台灣民俗村已歇業，清水岩則還在簽約中未開放使用，田飛鵬說，當中也記錄部分露營區有違章或違反水土保持項目，中央將針對相關法令再做討論並對業者輔導。

田飛鵬指出，為提供民眾正確的露營資訊，交通部觀光局設置的「露營專區」網頁在2018年1月正式上線，提供民眾查詢全台露營場資料，民眾在全台露營場查詢頁面上，包括露營地的所在縣市、用地類別、營業狀態、符合或違反的法令，以及是否為原住民用地等資料都可一目了然，全台露營場1985處，合法的僅164處，確定違法的有791處。

▲露營活動是近年來國內最受歡迎的戶外活動之一，國內卻發生南投野溪露營死亡不幸。（圖／民眾提供 ）

一名喜愛野營的北斗警分局員警說，挑選紮營地點相當重要，除了必須靠近溪流、河邊等易取水處，最重要的，絕對不能將營地設置在河灘、河床或河谷處，畢竟山區天氣不穩定，如果夜間突然下起大雨，連跑都來不及

﹔

該員警強調，部分河流上游設有發電廠，蓄水期間河灘地較寬、水流小，但萬一放水時，洪水將充滿河灘，此外，河流轉彎處的內側也不建議選擇。

武界部落美景近年來被視為祕境，吸引不少露營客，彰化沒有水庫的野溪秘境；田飛鵬說，彰化縣內露營地使用不合法，又以用農牧用地以及林業用地最多，也有露營區違法占用國有土地，多年前就由行政院與中央各部會刻正研議是否有放寬的可行性。

▲露營營地挑選很重要，除須注意靠近水源、背風及遠離山崖，河床、河谷等地點絕對不要考慮。（圖／民眾提供 ）

經常參加露營的陳姓民眾也指出，苗栗山區產業道路常有落石及土石崩塌，一般在私人地區露營收費約在1800元，雖然不昂貴但風險性高，真正要享受露營樂趣，切勿拿生命開玩笑；北斗警分局員警也說，他每次要出去露營都會做功課，夏天切勿在山區或野溪露營，因為什麼時候會有暴雨或雷擊，這都是無法掌握的。