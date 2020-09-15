台北13坪公寓租金4.2萬！「完整細節」曝　眾愣住：真敢

台北市房價與租金高昂，已是眾所皆知的事實，對大多數人來說，也是相當沉重的負擔。近期就有一篇出租文引發關注，中山區13坪公寓租金竟高達「4.2萬」，出租的「完整細節」曝光後，連台北人都直呼「太誇張」。





▲驚人租金曝光後，眾多網友紛紛傻眼回應。（圖／翻攝《台北租屋、出租專屬社團》）