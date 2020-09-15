台北13坪公寓租金4.2萬！「完整細節」曝　眾愣住：真敢

台北市房價與租金高昂，已是眾所皆知的事實，對大多數人來說，也是相當沉重的負擔。近期就有一篇出租文引發關注，中山區13坪公寓租金竟高達「4.2萬」，出租的「完整細節」曝光後，連台北人都直呼「太誇張」。
該篇出租文在臉書《台北租屋、出租專屬社團》刊出，只見中詳述收費與環境，「坪數13坪，正2房1廳1衛，一層僅兩戶，住戶單純，附有高規格全新家電等」；租金部分則寫著，「一個月租金4.2萬，包網路、第四台、垃圾代收、水費，電費一度收取5元」。
還有眼尖網友疑惑「上次租36000，這次變42000」、「36000沒租出去，一般是降價吧？怎麼會變42000？」，疑為原PO過去曾貼文3萬6千元出租該房，不知為何這次出租金額直接變成4萬2。
高昂租金曝光後，隨即引發眾多網友吐槽，「就住家庭式了為什麼不能照台電的算，還要在那邊一度5元的是幹嘛？」「奇文又來囉，13坪42K一度電5塊」、「這個真的是找人幫繳房貸，真敢開」、「信義區27坪都沒這麼貴，超傻眼」、「這價錢付房貸還有找吧」、「13坪4萬2，還公寓？以為是在住總統府喔」、「13坪四萬，房子底下是有石油可以挖嗎？」、「這規格和價格直接信義區了....還中山國小站」。（編輯：潘毅）