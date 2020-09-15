居家風水學問多！命理師曝開窗禁忌：當心犯「桃花沖」

民眾花大筆積蓄、扛房貸買房，交通地點、屋齡、屋況等條件，都會經過層層考量。除此之外，許多人也相當注重風水問題，認為房子風水好壞，會直接影響到自身運勢。對此，命理師高煜霖特別指出居家開窗有講究，若只為增加採光而隨意設置窗戶，恐會帶來「桃花沖」。





▲高煜霖發文全文。（圖／翻攝自高煜霖臉書）