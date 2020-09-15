居家風水學問多！命理師曝開窗禁忌：當心犯「桃花沖」

民眾花大筆積蓄、扛房貸買房，交通地點、屋齡、屋況等條件，都會經過層層考量。除此之外，許多人也相當注重風水問題，認為房子風水好壞，會直接影響到自身運勢。對此，命理師高煜霖特別指出居家開窗有講究，若只為增加採光而隨意設置窗戶，恐會帶來「桃花沖」。
命理師高煜霖昨（14）日在個人臉書粉專發文表示，「講究生活美學的現代建築，只要有『景觀』，或是要增加『採光』，大部分都會設計『兩面窗』！如此，小心犯『桃花沖』、『貴人藏』、『勞碌命』、『家運弱』的風水禁忌」。
高煜霖指出，一面牆如有兩面窗，則形成「哭字牆」，容易做事被收割成果，或是，做到流汗被嫌到流涎的概念。而一個空間，若有兩面牆開窗，則形成「雙戶格」，容易有外遇、爛桃花，或是裡面待不住，一直想往外跑，易造成感情不睦，關係不親的氛圍。
高煜霖強調，就實務上來說，客廳兩面開窗，沙發和電視主牆則難以規劃；臥室開兩面窗，床頭、衣櫥及房間門，很難有好的配置。所以，一個空間有兩個窗戶，就使用機能、配置來說，就已問題重重，更何況用「居家風水」角度剖析，會非常不利居住者運勢的發展，不可不慎。
若真的想增加室內採光或景觀，高煜霖建議可以採取適度放大窗戶、或使用落地窗的設計。至於現在住家若已是這樣的格局該如何化解，高煜霖表示，「最好能封起一面，用裝潢，或用窗簾，簡單的可以掛一幅畫蓋住，讓運勢不順的機率降低」。（編輯：倪浩軒）