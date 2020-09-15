最莫名其妙的台南美食？網秒點「這2道」：在地人很少吃

台南除了擁有古色古香的歷史遺跡之外，豐富的各色小吃更被許多民眾譽為「美食之都」。但就有網友好奇詢問，「台南紅的最莫名其妙的美食」是哪一道呢？引發熱議，不少鄉民紛紛曝光心目中的答案。





▲網友好奇詢問哪道台灣小吃「紅的最莫名其妙？」引發熱議。（圖／翻攝自批踢踢）