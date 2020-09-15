最莫名其妙的台南美食？網秒點「這2道」：在地人很少吃

台南除了擁有古色古香的歷史遺跡之外，豐富的各色小吃更被許多民眾譽為「美食之都」。但就有網友好奇詢問，「台南紅的最莫名其妙的美食」是哪一道呢？引發熱議，不少鄉民紛紛曝光心目中的答案。
有網友在PTT發文表示，台南號稱台灣「美食之都」，無論是擔仔麵、豆菜麵、鱔魚意麵、鹽水意麵、牛肉湯、棺材板、蝦捲、豆花、布丁在網路上都頗為出名。不過原PO好奇詢問，「裡面哪一個台南美食，你覺得紅的最莫名其妙呢？」更透露自己心中的答案是牛肉湯。
文章曝光後，引來許多網友討論，其中「棺材板」就被許多人點名，「棺材板吧，本地根本沒人在吃」、「棺材板的美味無解」、「棺材板最莫名奇妙」、「棺材板反而中壢的好吃多了」、「棺材板其實人人可以做」、「覺得是棺材板，真的不怎麼樣」、「台南人不吃棺材板＋1，親戚同學都沒吃過」。
另外也有不少人點名「蝦捲」，「蝦捲吧，真的普」、「蝦捲純粹就網路炒作，然後外地觀光客嚐鮮」、「棺材板和蝦捲台南人沒在吃的」、「絕對是蝦捲」。
不過也有網友替棺材板解釋，「棺材板幾十年了，也就是幾十年前的美食，但現代人口味變了」、「棺材板最早是裝內臟的，以前那年代，內臟也算美食。現代人不敢吃內臟太多了，所以不只是口味變，連東西都變了」。只能說每個人口味喜好不同，且出名的美食也不免會經過時間洗禮，隨著世代變遷，或許現在未必能一樣再受到大眾喜愛。（編輯：倪浩軒）