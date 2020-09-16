蘋果發表新款Apple Watch S6、SE　僅台幣8200元就能入手

蘋果（Apple）於台灣時間今（16）日凌晨1時舉行新品發表會，會中雖未發表眾所期待的iPhone 12，卻公布了最新款的Apple Watch Series 6與Apple Watch SE。其中，後者外觀與S6相同，雖採用S5晶片，但價格較為親民，僅279美元（約台幣8176元）即能入手。
蘋果於本次新品發表會中，率先公布了Apple Watch S6，目前金色與石墨黑外，還新增了紅與藍兩種新色，並能選擇包括emoji在內的各種錶面。另外，S6也搭載血氧測量、睡眠追蹤、即時顯示海拔高度、摔倒偵測等功能，並有基於A13處理器的S6晶片，速度較前一代增加2成：同時，這款智慧手錶也新增「家庭配對」（Family Setup）功能，能利用iPhone 追蹤有Apple Watch的家人或小孩。
另外，本次發表會上也公布了價格親民的Apple Watch SE，雖然外觀與S6無異，且晶片採用S5，但其處理能力卻比Apple Watch S3快上3倍，同時也提供了摔倒偵測、加速感測等功能。
在定價方面，Apple Watch S6為399美元（約台幣1萬1664元），Apple Watch SE則只要279美元就能入手；另外，隨著新產品的推出，Apple Watch S3也進一步降價，目前官方售價調整為199美元（約台幣5817元）。