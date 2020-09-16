蘋果發表新款Apple Watch S6、SE　僅台幣8200元就能入手

蘋果（Apple）於台灣時間今（16）日凌晨1時舉行新品發表會，會中雖未發表眾所期待的iPhone 12，卻公布了最新款的Apple Watch Series 6與Apple Watch SE。其中，後者外觀與S6相同，雖採用S5晶片，但價格較為親民，僅279美元（約台幣8176元）即能入手。





▲蘋果（Apple）今（16）日於新品發表會中，率先公布了Apple Watch S6。（圖／翻攝自蘋果YouTube頻道）