蘋果發表新款iPad 　iPad Air率先搭載A14處理器

蘋果（Apple）新品發表會於台灣時間今（16）日凌晨1時登場，會中除發表新款Apple Watch Series 6、SE外，也同步發表了iPad 8、新款iPad Air。其中，新款iPad Air除將Touch ID改至機身側邊的電源鍵上，也將充電埠改為USB-C接口，最值得注意的是，它率先搭載A14處理器，帶來最強勁的性能體驗。



