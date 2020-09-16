蘋果發表新款iPad 　iPad Air率先搭載A14處理器

蘋果（Apple）新品發表會於台灣時間今（16）日凌晨1時登場，會中除發表新款Apple Watch Series 6、SE外，也同步發表了iPad 8、新款iPad Air。其中，新款iPad Air除將Touch ID改至機身側邊的電源鍵上，也將充電埠改為USB-C接口，最值得注意的是，它率先搭載A14處理器，帶來最強勁的性能體驗。
本次發表會上推出iPad 8外觀上較沒有大幅更新，仍採用10.2吋的LCD螢幕；不過，處理器從A10升級至A12晶片，處理速度較之前快4成，同時支援Apple Pencil手寫功能；在售價方面，基本款為329美元（約新台幣9617起），而教育價（僅在美國）只需美金299元（約台幣8740元）。
另一方面，本次發表會也同步推出新款iPad Air，尺寸為10.9吋全螢幕，且Touch ID改到機身側邊的電源鍵上，同時原來的Lightning充電埠也改為USB-C接口；另外，本次發表會上也一次推出藍、綠、玫瑰金、灰、銀等5種新色，建議售價為599美元（約台幣1萬7509元）；值得注意的是，新版iPad Air搶在iPhone 12系列之前，率先搭載了A14處理器，勢必將成為未來平板市場上的熱門產品。