鬼門關禁忌！台南王爺廟警告：「4生肖」9點半後勿外出

農曆7月即將過去，今（16）天就是鬼門關的日子了，其實不僅鬼月期間需遵守大大小小的習俗、禁忌，鬼門關時也有一些忌諱務必特別留意，像是祭拜好兄弟時，絕不能說出「留」這個字，避免讓好兄弟留下深刻印象，結下「緣分」等。而「台灣最早王爺廟」台南府城普濟殿威靈王池府千歲昨日深夜也在臉書警告，「4生肖」今晚9點半後切莫在外逗留。





台南府城普濟殿威靈王池府千歲15日深夜突然在臉書下令警告，生肖屬兔、馬、狗與豬的民眾，今天晚上，也就是農曆7月29日，晚上9時30分後勿在外逗留，同時也警示以上4生肖的人，「話少說、事多做、好好珍惜身旁所擁有，勿後悔莫及」。

▲台南府城普濟殿威靈王池府千歲警告，生肖屬兔、馬、狗與豬的民眾，今晚9點半後勿在外逗留。（圖／翻攝自《台南府城普濟殿威靈王池府千歲》臉書）

▲台南府城普濟殿威靈王池府千歲警示，生肖屬兔、馬、狗與豬的民眾，「話少說、事多做、好好珍惜身旁所擁有，勿後悔莫及」。（圖／翻攝自《台南府城普濟殿威靈王池府千歲》臉書）