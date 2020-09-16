鬼門關禁忌！台南王爺廟警告：「4生肖」9點半後勿外出

農曆7月即將過去，今（16）天就是鬼門關的日子了，其實不僅鬼月期間需遵守大大小小的習俗、禁忌，鬼門關時也有一些忌諱務必特別留意，像是祭拜好兄弟時，絕不能說出「留」這個字，避免讓好兄弟留下深刻印象，結下「緣分」等。而「台灣最早王爺廟」台南府城普濟殿威靈王池府千歲昨日深夜也在臉書警告，「4生肖」今晚9點半後切莫在外逗留。
台南府城普濟殿威靈王池府千歲15日深夜突然在臉書下令警告，生肖屬兔、馬、狗與豬的民眾，今天晚上，也就是農曆7月29日，晚上9時30分後勿在外逗留，同時也警示以上4生肖的人，「話少說、事多做、好好珍惜身旁所擁有，勿後悔莫及」。
而普濟殿廟方則解釋，「各位善信大德：主公之所以會這樣交代，是因為這4個生肖在農曆八月份的運勢會比較低，所以八月份如果有空，盡量到廟口拜拜走走」。
此外，命理師周映君提醒，鬼門關拜拜時間應選在下午1點後，要準備好供品來送走好兄弟，如果剛好碰上「地藏王菩薩」的誕辰，也要多準備一些素果，同時還要祭拜普渡公，由祂來維持秩序，而供品部分則建議準備牲禮及水果。
至於在祭拜好兄弟時也不可馬虎，切記絕對不可說出「留」這個字，避免讓好兄弟留下深刻印象，結下「緣分」，另外，更忌諱提到「明年再見」，或是「期許明年會再拜」之類的話，千萬不能說出「期許」，因為說了期許，對方有可能就不回去了。而若是民眾在家門口有掛普渡燈，也記得一定要燒化。（編輯：許苡晴）