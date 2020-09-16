量販超市搶推中秋烤肉　今年走「異國奢華風」

中秋連假即將到來，但是防疫期間不能安排出國行程，不少人都選擇安排露營，體驗親近戶外、大自然的烤肉，量販、超市業者也看準這波烤肉商機，搶推一系列中秋烤肉優惠活動。以家樂福為例，今年特別企劃露營、烤肉到送禮，一次一站式購足，從野餐帳、營帳、到烤肉必備摺疊桌椅，到各種生鮮、肉品通通都能買得到。
不過中秋烤肉，想要吸睛，除了各式裝備外，重點還是食材，家樂福霸氣集結海陸雙拼上架，從厚實口感的老饕戰斧豬排、冷凍霜降豬肉、CAB安格斯牛肉、澳洲天然穀飼羊、冷凍澎湖明蝦與頂級進口海鮮等，通通囊括，有別於以往大家習慣的肉片，讓中秋烤肉口感更上一層樓。另外，中秋節除了烤肉外，當然也少不了文旦、月餅等應景美食，家樂福也推獨家商品，找來吳寶春與王鵬傑師傅，強強聯名組合雙冠王禮盒。
另一邊全聯也在搶打中秋烤肉優惠，除了急凍鮮物，全聯還推燒烤組合預購，從桂丁土雞烤肉組合，到有無骨牛小排燒烤片跟牛舌燒烤片的豪華老饕首選燒烤組，甚至還推出了超級奢華單品，推出日本北海道A5和牛，肉質鮮嫩、肥而不膩，堪稱日本和牛中的夢幻逸品。搭配霸氣帶骨的羅斯戰斧豬排，不用特地到高級餐廳，樸實的家庭烤肉直接口感大升級。
city’super也發現，近年消費者對高檔食材更為講究，進一個月無論是高檔肉品、生鮮及居家烤肉相關器具的銷量，都比去年同期增長至少5到6成，尤其和牛銷量更是翻倍成長，因此今年特別推出高品質加拿大黑牛沙朗、帆立貝、鯛魚等日本開運魚以及蓮貞豚等燒烤組合等，目標搶攻高端消費者。