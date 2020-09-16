量販超市搶推中秋烤肉　今年走「異國奢華風」

中秋連假即將到來，但是防疫期間不能安排出國行程，不少人都選擇安排露營，體驗親近戶外、大自然的烤肉，量販、超市業者也看準這波烤肉商機，搶推一系列中秋烤肉優惠活動。以家樂福為例，今年特別企劃露營、烤肉到送禮，一次一站式購足，從野餐帳、營帳、到烤肉必備摺疊桌椅，到各種生鮮、肉品通通都能買得到。





▲家樂福今年中秋烤肉擋檔期，霸氣集結海陸雙拼上架，從戰斧豬排，到CAB安格斯牛肉，以及高級進口海鮮等。（圖／家樂福提供）