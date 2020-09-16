台灣又輸出6名確診者！匡列在台接觸者113人

台灣又輸出確診病例？中央流行疫情指揮中心今(16)天公布，有6名從台灣返菲律賓的民眾，於入境菲律賓時檢出COVID-19(新冠肺炎)陽性，其中4名為上週菲律賓官方透過國際衛生條例國家對口(IHR National Focal Point)通知台灣，另2名為民眾近日透過在台公司主動通報。





指揮中心指出，我國接獲通報後，隨即啟動調查，該6名個案皆為菲律賓籍移工，5名女性及1名男性，年齡介於20多歲至40多歲，分別在台從事家庭看護、家庭幫傭、工廠作業員、船員等工作，離境日期介於8月28日至9月11日，皆於入境菲律賓時採檢陽性。

經疫調顯示，僅1名個案於入境菲國當日出現發燒症狀，其餘皆無症狀，6名個案在台接觸者暫匡列113人，包含雇主、同事、友人等，應採檢79人，其中23人核酸檢驗及血清抗體皆為陰性，9人檢驗中，其餘待檢驗；截至目前，在台接觸者均無疑似症狀。

指揮中心表示，將持續調查上述個案在台期間活動軌跡及接觸者健康情形，並密切與國際衛生條例國家對口單位保持暢通疫情聯絡管道，以掌握疫情。