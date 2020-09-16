台輸出6確診菲律賓移工！遍及4縣市　接觸者113人還要追

台灣又輸出確診病例？中央流行疫情指揮中心今(16)天公布，有6名從台灣返回菲律賓的移工，都在入境菲律賓時檢出COVID-19(新冠肺炎)陽性。指揮中心指出，接獲通報後，隨即啟動調查，6名個案，為5名女性及1名男性，年齡介於20多歲到40多歲，分別在台從事家庭看護、家庭幫傭、工廠作業員、船員等工作，離境日期介於8月28日到9月11日。



