台輸出6確診菲律賓移工！遍及4縣市　接觸者113人還要追

台灣又輸出確診病例？中央流行疫情指揮中心今(16)天公布，有6名從台灣返回菲律賓的移工，都在入境菲律賓時檢出COVID-19(新冠肺炎)陽性。指揮中心指出，接獲通報後，隨即啟動調查，6名個案，為5名女性及1名男性，年齡介於20多歲到40多歲，分別在台從事家庭看護、家庭幫傭、工廠作業員、船員等工作，離境日期介於8月28日到9月11日。
指揮中心發言人莊人祥表示，移工中有兩人為同工廠但不同部門的作業員。另外針對這六名移工，透露一個家庭幫傭跟船員同縣市，以及上述兩個工廠作業員，此六人共分佈在台共四個不同縣市。
莊人祥表示，目前接獲從台灣輸出的確診個案共有19人（5人結案），其中案第14到第19，就是今天新增的6名菲律賓個案，根據最新疫調結果，只有1名個案於入境菲國當日出現發燒症狀，其餘皆無症狀，6名個案在台接觸者暫匡列113人。
其中接觸者包含雇主、同事、友人等，應採檢79人，其中有63人為工廠作業員的接觸者，針對這79名應採檢的接觸者，23人核酸檢驗及血清抗體皆為陰性，9人檢驗中，其餘待檢驗；截至目前，在台接觸者均無疑似症狀。
另外莊人祥也提到，最近菲律賓病例增加很多，但是相關接觸者目前疫調採檢都陰性，先前也有消息提到，菲律賓機場採檢是外包，有被要求可以改善採檢品質，莊人祥強調，也懷疑是不是他們檢驗有出現問題，台灣端也告訴他們目前採檢情形，甚至莊人祥說：「互相切磋」，似乎暗示台灣輸出個案，是因為菲律賓採檢端技術問題。
另外指揮中心指揮官陳宗彥表示，目前菲律賓來台施行普篩，從7/26到9/13這段期間，共採檢1023位入境者，其中有症狀的64名，採檢後確診12名，另外957無名無症狀，其中5人確診，另外還有兩個有症狀但沒有在機場採檢，在醫院採檢，皆為陰性，確診比例是1.7％。
表示，針對有媒體報導指出，出現越南偷渡客且有腹痛跟體溫異常的狀況，陳宗彥解釋，目前總共找到28位偷渡客，其中兩位有症狀，一位醫師在診斷後排除，另一位醫師有通報採檢，不過採檢結果是陰性，另外今天清晨又發現5名偷渡客，目前總計有33位。
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