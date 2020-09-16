雙鋼印口罩延到24號開賣！指揮中心曝：只有兩地方買得到

為了杜絕假口罩層出不窮，中央流行疫情指揮中心今（16）天宣布，原訂17號開始實施國產製的平面式醫用口罩，要逐片以雙鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」，考量口罩廠鋼印滾輪安裝，與軟硬體調校作業需要更充裕時間，經協調後決定延後到9月24日起實施。
陳時中表示，24號之後會把全部雙鋼印的國家隊口罩徵收，提供在藥局實名制口罩販賣，另外，10月12號以後，超商實名制口罩也會開始供應雙鋼印口罩，陳時中強調，這個全面徵收，會到一段時間，等產能都穩定、實名制供應沒問題後，才會恢復部分徵收，開放廠商在市場上販售。
另外藥師公會建議指揮中心，實名制口罩應該以小包裝密封，直接送往藥局、超商，不要轉手分裝，避免遭有心人士混裝，對此陳時中回應，目前市售醫用口罩的最小包裝，還是有要求要標示清楚，至於實名制為什麼不採用小包裝，陳時中坦言，一方面產線問題，一方面是一直有變動片數，所以當初才用彈性包裝，未來如果大家覺得14天9片供應穩定，可以考慮來做小包裝。
口罩進口管制新規今天上路，相關部會食藥署、國貿局與海關，卻說法不一，海關表示就算只有一片醫用口罩，也要申報，但國貿局前天放寬入境可以攜帶250片免申報，食藥署卻說需要申報的量為「超過6個月合理使用量」，大約360片左右，超過才需要申請
對此，有媒體質疑關務署、食藥署與指揮中心三方溝通是否有問題，陳時中坦言，確實三方溝通上面有問題，因為每個單位有不同規定在，以爲因為沒有疫情，確實對口罩，沒有人入境的時候帶這麼多，原本食藥署規定，只要6個月使用量都可以入境，但關務署認為這六個月使用6太模糊，不能做認定，因此指揮中心集合各單位，訂出一個符合實際需要，又能讓民眾方便的方法出來，即日起沒有超過250片，等於少於五盒口罩的話，入境不須申報。
另外針對口罩相關標示規定，不論預告跟公告，食藥署都不願意主動說明，對此陳時中也重申，醫用口罩屬於防疫物資，所以以指揮中心的訊息為主。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。