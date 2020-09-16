雙鋼印口罩延到24號開賣！指揮中心曝：只有兩地方買得到

為了杜絕假口罩層出不窮，中央流行疫情指揮中心今（16）天宣布，原訂17號開始實施國產製的平面式醫用口罩，要逐片以雙鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」，考量口罩廠鋼印滾輪安裝，與軟硬體調校作業需要更充裕時間，經協調後決定延後到9月24日起實施。



