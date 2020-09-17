小鬼猝逝！浴室該怎設計才安全？消防局曝「關鍵6步驟」

藝人「小鬼」黃鴻升昨（16）日在北投住處過世，享年36歲，消息曝光後，讓許多圈內好友與粉絲都相當不捨，據悉，警方初步調查，死因疑為在浴室外滑倒，導致頭部受到重傷，當下住處未有其他人，無法第一時間搶救而釀成悲劇。而這也讓「浴室致命」問題再度浮上檯面，有網友就在PTT認真提問「裝潢時浴室怎樣設計比較安全？」結果許多人紛紛點出致命關鍵，包括：「乾溼分離」、「舖止滑墊」、「設置安全扶手」等。





根據警方初步了解，黃鴻升當時陳屍臥室時為面朝下，浴室也有剛放好的洗澡水，警方原本以為黃鴻升褲子半脫趴臥房間內，但仔細一看才發現黃下半身全裸，事後才得知原來是父親將短褲蓋在黃鴻升的身上，因此不排除是準備洗澡時脫衣服身體不適，或是出浴室拿東西時不慎滑倒，不過，確切死因仍待法醫解剖後才能釐清。

對此，有網友就在PTT八卦板表示，「浴室好像真的要設計安全一點，尤其對老人和小孩，以後獨居的人可能很多，如果獨居者可以行動，但突然受傷，或遇到其他行動不便的情形，浴室的格局影響也很大」，他並好奇詢問大家「以安全的考量為主，不知道浴室應怎樣設計比較好？」

▲小鬼16日在北投住處過世，消息一出，震驚各界。（圖／翻攝自小鬼IG）

問題曝光，網友紛紛留言「應該加裝安全氣墊地板，跌倒時就會自動充氣」、「鋪一層氣泡墊」、「防滑地磚」、「假裝鎖鏈掛鉤，洗澡就掛安全繩」、「不要裝浴缸，洗澡及上廁所的地方裝警急按鈕」、「地板舖防滑止滑墊」。

而在裝潢設計上，許多人一致認為，乾溼分離真的很重要，直指「像醫院的那樣，無障礙、一堆扶手，乾溼分離」、「乾濕分離，安全扶手很基本」、「乾溼分離，浴缸起身要有安全扶手，地板要有止滑墊」、「乾溼分離，淋浴間內設置安全扶手，家裡是這樣用的」、「浴廁磁磚地面不能選光滑的，要有粗糙或紋路的最好在濕間門地板鋪個毛巾之類的」、「粗糙地磚，乾濕分離」。

事實上，在小鬼傳出猝逝憾事後，新北消防局也在臉書發文分享「浴室防滑6步驟」，包括「空間乾溼分離」、「空間燈光明亮」、「入室前確認地板狀態」、「安裝防滑地墊」、「穿上防滑鞋」以及「安裝防滑扶手」。（編輯：許苡晴）