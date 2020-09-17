小鬼黃鴻升猝逝！醫籲當心「釀跌倒5前兆」：好發年輕人

藝人「小鬼」黃鴻升昨（16）日在北投住處過世，享年36歲，消息曝光後，讓許多圈內好友與粉絲都相當不捨，據悉，警方初步調查，死因疑為在浴室外滑倒，導致頭部受到重傷，當下住處未有其他人，無法第一時間搶救而釀成悲劇。對此，腦神經內科醫師林志豪在臉書貼文提到常見的跌倒原因，其中一項好發於年輕人。
根據警方初步了解，黃鴻升當時陳屍臥室時為面朝下，浴室也有剛放好的洗澡水，警方原本以為黃鴻升褲子半脫趴臥房間內，但仔細一看才發現黃下半身全裸，事後才得知原來是父親將短褲蓋在黃鴻升的身上，因此不排除是準備洗澡時脫衣服身體不適，或是出浴室拿東西時不慎滑倒，不過，確切死因仍待法醫解剖後才能釐清。
醫師林志豪昨表示，很遺憾聽到藝人小鬼不幸身亡的消息，雖然尚無法得知真正造成他過世的原因，但卻提到浴室是很容易發生意外的地方，若跌倒造成頭部撞擊，輕則會有腦震盪的症狀，嚴重的話會導致腦出血甚至生命危險。而在浴室會跌倒的原因除了地板溼滑，也可能有其他原因，譬如暈眩，平衡感差，精神不集中，腦部短暫放電，短暫性腦缺血，中風，或其他原因所造成的肢體無力等，另外一個常見的原因是「迷走神經性昏厥」。
林志豪指出，迷走神經性昏厥好發於年輕人身上，誘發突然性昏倒的原因有很多種，可能是喝水喝得不夠、飢餓、缺乏運動 、姿態性低血壓等。尤其是在上廁所的時候，許多人都有遇過姿態性低血壓，蹲著或坐著一陣子再站起來，會突然頭暈目眩，差點跌倒，而意外往往發生在這一瞬間，建議平時養成多喝水和運動的習慣，可以更有效的避免出現姿態性低血壓。
此外，迷走神經從大腦分布到各個重要器官，當迷走神經過度刺激的時候，會影響到全身血管的擴張，血管擴張的時候血液輸送量就會變少，就會造成大腦沒有即時得到血液輸送過來的營養和氧氣，導致突然性的暈倒，多數人在迷走神經性昏厥前會出現5前兆，包括眼前突然發黑、耳鳴、頭暈、 心悸、全身冒冷汗等。
林志豪同時分析有關迷走神經性昏厥的原因，血管迷走神經性昏厥，因為恐懼、焦慮等情緒導致，或者久站、身體疼痛等生理因素造成的暈倒；情況性昏厥是上廁所、吞嚥或用力咳嗽導致的暈倒；頸動脈竇過度敏感，受到壓力刺激會影響到心跳導致暈倒，常發生在刮鬍子或按摩頸部位時。醫師提醒大家，頸椎部位的按摩真的必須非常慎重，因為人的頸部是非常脆弱又敏感的地方，在選擇按摩放鬆身體、紓解壓力的時候，要特別注意力道不要過大。
再者，姿勢性低血壓是坐著、躺著或著蹲下時，突然起身會導致頭暈目眩，造成暫時性的腦部缺血現象，容易引起神經性昏厥。所以當病人躺在病床上吊點滴，結束後護理師會請病人先慢慢起身坐一下再下床，避免突然起身造成昏厥。最後為心因性昏厥，可能是心律不整，也可能是心肺結構上的疾病造成心跳太快或太慢，比如說心臟瓣膜狹窄、肺栓塞等等的原因。文末呼籲「造成突然性昏倒的誘發原因有很多種，記得找醫師諮詢，一起找出正確的誘發原因才能對症下藥！」（編輯：賴詠璿）