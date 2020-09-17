小鬼黃鴻升猝逝！醫籲當心「釀跌倒5前兆」：好發年輕人

藝人「小鬼」黃鴻升昨（16）日在北投住處過世，享年36歲，消息曝光後，讓許多圈內好友與粉絲都相當不捨，據悉，警方初步調查，死因疑為在浴室外滑倒，導致頭部受到重傷，當下住處未有其他人，無法第一時間搶救而釀成悲劇。對此，腦神經內科醫師林志豪在臉書貼文提到常見的跌倒原因，其中一項好發於年輕人。





▲小鬼猝逝，演藝圈同悲。（圖／翻攝自黃鴻升臉書）