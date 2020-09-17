台灣、日本浴室差很多？他揭「2致命問題」：摔過不少次

藝人「小鬼」黃鴻升昨（16）日在北投住處猝逝，享年36歲，消息曝光後，許多圈內好友與粉絲都相當不捨，根據警方初步調查，死因不排除是準備洗澡時脫衣服身體不適，或是出浴室拿東西時不慎滑倒，導致頭部撞擊釀憾。而這也讓「浴室致命」問題再度浮上檯面，有網友就在PTT比較台灣與日本浴室的裝潢設計，同時點出台灣浴室常見的「2大問題」，直呼「我還真的摔不少次」。





據了解，小鬼當時陳屍臥室時為面朝下，浴室也有剛放好的洗澡水，警方原本以為小鬼褲子半脫趴臥房間內，但仔細一看才發現他下半身全裸，事後得知原來是父親將短褲蓋在他的身上，因此不排除是準備洗澡時脫衣服身體不適，或是出浴室拿東西時不慎滑倒，且當下住處未有其他人，無法第一時間搶救而釀成悲劇，不過，確切死因仍待法醫解剖後才能釐清。

▲「小鬼」黃鴻升猝逝，各界都相當不捨。（圖／翻攝自黃鴻升臉書）

▲一名網友在PTT分析台灣浴室裝潢設計上的「2大問題」。（示意圖／翻攝自《pixabay》）

對此，一名網友則在PTT八卦板表示，自己從小到大在浴室滑倒至少兩三次，且那種滑倒根本一瞬間，屁股著地還算小傷，慘一點的話恐怕會半身癱瘓，「頭撞到邊角的狀況超多，連我阿祖都是這樣過世的」。

該名網友接著談及，「台灣的浴室會很習慣設計高一個台階，而且台灣人很習慣在家裡附近弄磁磚，搞得浴室附近都是尖銳的直角面」，看到小鬼的噩耗後，他才想到「我還真的摔不少次...」於是他就看了一下自己日本家裡的浴室，結果發現「日本浴室到走道是沒有架高的，而且日本房門的邊邊角角會做個緩衝，不是直角，浴室門框的底部居然是軟塑膠，這樣要是真的摔了，這個框底至少沒有致命危險。」

不僅如此，該名網友還提到，日本浴室地板上有極度防滑的設計，牆上兩處還設有兩個可以扶的手把，家中樓梯也是有手把設計，且是L型的就不會陡，地板雖然是木頭製的，但並沒有打蠟，而且也不推薦打蠟。他並呼籲，大家要及早防備，「希望大家以後不要在家中滑倒」。（編輯：許苡晴）