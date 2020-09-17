視察迪化街商圈遇抗議民眾　陳時中挨轟「混蛋」

政府開放美豬進口，為了解除民眾疑慮，衛福部長陳時中今（17）天特別率隊來到迪化街商圈的永樂市場，視察豬肉等食品標示狀況，台北市副市長黃珊珊也在場陪同。
黃珊珊今天上午10點30分就提早到場，陳時中則在11點準時抵達，兩人一路上都保持互動，針對攤商實施情形交換意見。不過就在陳時中抵達的時候，有民眾抗議美豬進口，對著陳時中大罵混蛋，還叫他吃屎，甚至激動的說：「你叫我們去死就去死？要死你自己去死！」。
抗議民眾提到，自己已經70多歲了，吃這個（美豬）對身體絕對不好，陳時中白的要說黑的，這個政府不要也罷。抗議的婦人還強調：「不要聽陳時中講，他都騙人，那麼多醫生都有講（吃美豬不好），為什麼他說好，叫他先吃啦！美國什麼協議跟我們沒關係，我們要健康，我們子孫下一代要健康」。
陳時中面對民眾上前抗議，並沒有理會，直接走上媒體聯訪區，接受訪問時，只提到除了希望國人關心標示，也感謝台北市政府提出建議，未來源頭管理與溯源標示，都要做到有辦法說明細項，才有辦法保障食安。
陳時中視察永樂市場內的「合益豬肉攤」、迪化街上的「原味滷肉飯」以及南北貨商店，這些店家都在攤位明確標示出「豬肉原產地為台灣」等字樣，小吃攤老闆也力挺這項政策，陳時中問他會不會很麻煩、感謝攤商配合，業者也積極表示「一點都不麻煩」。
迪化街徒步區委員會執行長陳仕哲提到，目前迪化街南段共有200多家店家，符合豬肉等需標示的食品業者約有7成，目前全數已經完成，在商品上明確標示，至於迪化街其他的店家，則是會在明年一月法規上路後，也同步跟進。
陳時中最後接受聯訪時也強調，感謝迪化街業者願意配合，促成示範區，至於地方如何落實稽查，陳時中也強調，之後會在後平台建立QR code，再加上定期、主動式稽查，一定會做到滴水不漏。