視察迪化街商圈遇抗議民眾　陳時中挨轟「混蛋」

政府開放美豬進口，為了解除民眾疑慮，衛福部長陳時中今（17）天特別率隊來到迪化街商圈的永樂市場，視察豬肉等食品標示狀況，台北市副市長黃珊珊也在場陪同。





▲衛福部長陳時中今（17）天來到迪化街商圈的永樂市場，視察豬肉等食品標示狀況時，遇到抗議民眾。（圖／記者劉雅文攝）