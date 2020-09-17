小鬼黃鴻升跌倒猝逝！獨居緊急救援裝置、自救概念一次看

藝人「小鬼」黃鴻升昨（16）日在北投住處猝逝，享年36歲，消息曝光後，演藝圈內好友與粉絲都相當不捨，經過警方初步調查，死因疑為在浴室外滑倒，導致頭部受到重傷釀憾，目前確切的死亡原因還得等解剖結果出爐才能得知，而這起意外也喚起國人對於獨居者要如何防範在家中發生跌倒、意外應怎麼自救的意識，今天就讓《NOWnews今日新聞》記者帶您一次看。





根據了解，藝人黃鴻升當時陳屍臥室時為面朝下，浴室也有剛放好的洗澡水，警方不排除當時他是準備洗澡時脫衣服身體不適，或是出浴室拿東西時不慎滑倒，且當下住處未有其他人，無法第一時間搶救而釀成悲劇，不過確切死因仍待法醫解剖後才能釐清。

▲（圖／NOWnews 編輯中心製表）

透過健康署「國民健康訪問調查」統計，65歲以上老人中約每6人就有1人在一年內有跌倒的經驗（占15.5%），108年死因統計更顯示「跌倒」盤據65歲以上事故傷害死亡原因第二位。跌倒的原因包括身體功能下降、疾病、藥物、穿著與環境等相關因子，而不僅是長輩，任何獨居者都有可能遇到這類意外的發生。

目前政府其實也有推出「緊急救援服務」，這項服務特別針對家中有獨居老人或有安全顧慮的失能長輩，只要發生緊急狀況時，按下按鈕就能與24小時服務中心聯繫，協助處理意外事件、救護車救護通報、緊急聯絡人通知等，目前全台包含台北、新北、桃園、台中、台南和高雄等6縣市的社會局都提供申請窗口以利民眾使用。

▲（圖／翻攝自台北市社會局）

此外，隨著科技發展進步，手機APP和智慧型穿戴裝置當中的「緊急通知」功能也越顯重要，而許多品牌的智慧型穿戴裝置當中也內建有「跌倒偵測」功能，運動型智慧手錶內安裝的加速感應器能感測出配戴者是否突然「以某個速度改變運動方向」，以此來判對是否跌倒，並跳出警示通知，若超過一定時間沒有解除警示，加上其他健康偵測如心電圖、血氧等，判斷配戴者有跌倒跡象，將會主動向緊急聯絡人傳送訊息，同時撥打救護車聯絡專人進行救援。

▲（圖／翻攝自蘋果官網）

衛福部國健署也傳授「居家環境安全檢核」五大要點，呼籲民眾平時多注意居家環境安全，減少跌倒風險，其中就包含（一）地面保持乾淨、暢通，電線家具和雜物都得收納妥當，腳踏墊下方適當鋪設止滑墊；（二）注意居家照明，室內燈光視情況加設夜燈輔助夜晚視線，也盡量將開關設置於門口旁能輕易觸按；（三）注意樓梯安全，邊緣最好加裝穩固扶手，與地板不同顏色外也可加裝防滑條；（四）注意浴廁防跌，洗臉盆和馬桶旁建議加裝扶手、防滑墊，沐浴用品及毛巾也盡量放置在合適高度，避免彎腰或踮腳拿取；（五）臥床規劃不宜過高或過低，要能容易上下床，床頭燈開關也須能清楚在黑暗中辨識，若有需要柺杖或助行器輔助行走，也得挪有空間放置。

隨著全球新冠疫情首波爆發後漸漸進入後疫情時代，而齊心抗疫成果斐然的台灣，這次又接連發生

、藝人羅霈穎、黃鴻升獨居猝逝，「智慧醫療」和「遠距照護」的功能也備受矚目。隨時做好準備，配合科技輔助，才能有效在面對意外時救下自己一命。（編輯：楊智傑）