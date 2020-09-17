快訊／一次增3境外移入！都是外國工作返台

中央流行疫情指揮中心，今天再度傳來壞消息，公布國內新增3例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例，分別為40多歲女性(案501)、20多歲女性(案502)及30多歲男性(案503)，皆為本國籍。





指揮中心表示，案501今(2020)年2月至緬甸工作，9月13日返國入境時無症狀，因個案自述在當地曾與確診個案同桌用餐超過2小時，故由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所，於今日確診，目前住院隔離中。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共23人，其中同行友人1人及前後二排座位旅客17人，列為居家隔離對象，機組員5人因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心指出，案502去(2019)年2月至英國工作，9月6日入境時無不適症狀，入境後前往防疫旅館居家檢疫，個案9月10日曾有輕微喉嚨痛，15日出現腹瀉、腹痛、喉嚨痛、流鼻水及鼻塞等症狀，經通報衛生單位後安排就醫及採檢，於今日確診，目前住院隔離治療中。由於個案入境時無症狀，且入境後即前往防疫旅館居家檢疫，未與他人接觸，因此無匡列接觸者。

指揮中心表示，案503今(2020)年3月至菲律賓工作，9月10日陸續出現鼻塞、流鼻水、喉嚨乾癢、咳嗽、嗅覺變差及胸悶等症狀，僅自行服用成藥，未在當地就醫，9月13日與案500搭乘同班機(非案500座位前後二排旅客)返國，入境時主動告知有症狀，採檢後前往集中檢疫所隔離檢疫，初次採檢結果為陰性，因個案症狀持續，16日由檢疫所安排就醫採檢，於今日確診；目前個案住院隔離中。由於個案同班機前後二排無其他旅客，而9名同班機機組員先前已列為案500之班機接觸者，持續進行自主健康管理。

指揮中心統計，國內截至目前累計90,431例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含89,248例排除)，其中503例確診，分別為411例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、478人解除隔離、18人住院隔離中。