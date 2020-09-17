跳島旅遊！產官學研齊聚澎湖為後疫情找國旅出路

交通部觀光局澎管處17日於澎澄飯店舉辦「澎湖永續旅遊發展與美食推廣論壇」，吸引來自各機關、學校、社團約200人與會，大家對於如何聚焦澎湖觀光現狀，探討澎湖永續旅遊榮景參與討論，座無虛席。





論壇

交通部觀光局主秘林佩君開場致詞後，隨即由知名美食作家魚夫分享「食在海味-舌尖上的澎湖」，與金鐘主持人廖科溢分享「FUN新玩 秋冬

▲產官學研各界的專家齊聚一堂，與澎湖各界共同探討「跳島旅遊—開啟觀光新願景」專題，為澎湖觀光之超前部署與永續發展等重要議題獻策。（圖／澎管處提供）

▲由於疫情發生打亂了全球的步調，澎湖從6月台灣疫情緩解以後，迎來一波又一波的國旅熱潮。（圖／記者張塵攝，2020.09.17）