跳島旅遊！產官學研齊聚澎湖為後疫情找國旅出路

交通部觀光局澎管處17日於澎澄飯店舉辦「澎湖永續旅遊發展與美食推廣論壇」，吸引來自各機關、學校、社團約200人與會，大家對於如何聚焦澎湖觀光現狀，探討澎湖永續旅遊榮景參與討論，座無虛席。
論壇由中國時報副總編輯黃如萍主持，交通部觀光局主秘林佩君開場致詞後，隨即由知名美食作家魚夫分享「食在海味-舌尖上的澎湖」，與金鐘主持人廖科溢分享「FUN新玩 秋冬心體驗」等專題。
最後重頭戲由高雄餐旅大學教授劉喜臨、品保協會發言人李奇嶽、澎澄飯店董事長蔡萬生，與交通部參事周永暉等產官學研各界的專家齊聚一堂，與澎湖各界共同探討「跳島旅遊—開啟觀光新願景」專題，為澎湖觀光之超前部署與永續發展等重要議題獻策。
澎管處長許宗民表示，澎湖群島擁有豐富多樣的自然景觀資源，自古即為航運要道，在歷史發展上具有重要地位，澎湖除了活跳跳的海鮮之外，最重要的產業便是觀光業，近幾年遊客人次逐年創新高，依據澎湖縣政府統計，2019年澎湖全年觀光人數已經來到132萬6216人次，由此可見，過去10餘年來，澎湖積極推動的自然保育與景觀資源維護，已化為甜美的果實。
與會人士表示，由於疫情發生打亂了全球的步調，國人為了防疫與安全考量取消出國行程，反而創造出許多難得機會，尤其澎湖從6月台灣疫情緩解以後，迎來一波又一波的國旅熱潮，光7月分就接待29萬125旅遊人次，遠勝去年同期18萬餘人次的統計，也比今年上半年總和近27萬人次多。
雖然8月遊澎湖旅客人次再創新高，達到29萬9,544人，較去年同期成長近九成，然而不斷的屢創新高、刷新紀錄，澎湖最適旅遊環境、旅遊獎助與活動辦理時機，以及觀光與資源永續發展等議題，再度引發各界的討論與深思，也希望觀光主管機關能盡早擬訂策略，提前因應下一波的國旅熱潮。