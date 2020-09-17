「曼哈頓懸日」美景再現台中　盧秀燕貼心叮嚀

台中市公益路（民權路以西）今(17)日起至19日連續3天，再度出現難得一見的夢幻「曼哈頓懸日」美景，為守護現場民眾安全，市長盧秀燕特別指示，加派警力維護安全，並在臉書貼文叮嚀，「準備深色太陽眼鏡保護眼睛，以免強光傷眼」，網友留言大讚「台中有盧市長就是不一樣」、「謝謝市長」，紛紛按讚分享。



