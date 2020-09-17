玩IG、寫食記抽「黑卡」　價值50萬吃喝玩樂業者全買單

隨著疫情趨緩，國內旅遊熱度持續延燒，民眾也積極展開報復性旅遊。據交通部統計，截至8月中旬，已有超過400萬民眾參與國旅安心補助。因此，台灣的美食旅遊情報網站推出「2020 SuperWalker食旅大賞」徵稿投票活動，號召網友上網進行食旅遊記投稿，除了總價現金50萬元的投稿獎項外，投票者更有機會獲得價值50萬元的「Walker黑卡」，集結國內知名15大品牌共同參與，2021年的吃喝玩樂消費，業者幫你買單！





WalkerMedia我傳媒表示，自7月份國內旅遊解禁、安心補助上路後，站上搜尋美食旅遊情報的瀏覽數相較前月最高單日提升200%，美食搜尋以「楊枝甘露」「台東美食」「羅東美食」榮登前3，旅遊消費方面則是以近期新開設的熱門景點「宏匯廣場」「xpark」以及「振興隨取卡」囊括前3名。



▲價值50萬元的「Walker黑卡」，集結國內知名15大品牌共同參與。（圖／業者提供）

此次一大亮點，只要在10月份參加投票活動，將會送出集結數15大品牌，價值50萬元以上的投票抽獎贈品「Walker黑卡」，包含7-ELEVEN、COCO都可、豐FOOD海陸百匯、漢來海港等全年享用的美味好禮之外，還有煙波大飯店、星享道酒店等免費住宿優惠、全年度KLOOK精選行程票券、國光威樂一年份雙人同行巴士旅程、大板根森林溫泉酒店提供的溫泉SPA與森林園區體驗，與麗寶樂園、義大遊樂世界年度門票。還有高雄Gokube共享機車騎車金、台北捷運悠遊卡1萬元儲值金、HAPPY GO 點數1萬點等驚喜好禮，要讓黑卡得獎人在2021年全面享受吃喝玩樂消費的尊榮極致享受。





WalkerMedia我傳媒總經理陳威光表示，希望透過這次活動，邀請縣市首長、消費者、自媒體參加，發掘及票選各縣市最受歡迎的美食旅遊景點，進而帶動台灣的國內觀光。此外，更與15家合作品牌聯合推出價值50萬元的「Walker黑卡」，整體活動上看百項現金及好禮，總價值更超過100萬元。





活動以「我家鄉我驕傲」為號召，於9月份正式上線，民眾只要將過往造訪過的美食餐廳景點一鍵搬文或使用IG上傳美照，即可輕鬆投稿。搭配活動業者也特別專訪全台22縣市首長進行專訪，除分享首長的私房推薦景點之外，更延伸城市建設、地方創生等主題。



