We cafe澎湖照顧咖啡館揭牌　創全台兩個第一

澎湖縣政府「WE CAFE照顧咖啡館」17日揭牌啟用，澎湖縣長賴峰偉及澎湖縣議長劉陳昭玲共同主持揭牌及服務啟用儀式，呼籲大家支持「WE CAFE照顧咖啡館」，一杯咖啡讓身障者有學習一技之長的機會，提供職場工作成長茁壯的力量。





▲澎湖縣超前部署設立澎湖縣家庭照顧者支持服務中心，逐步擴展據點，「領先全台」達成一市五鄉皆有服務據點的目標。（圖／記者張塵攝，2020.09.17）

社會處長陳寶緞進一步說明，長照體系中家庭照顧是非常重要的一環，照顧者面臨的問題可能是無法休息，還有焦慮感、孤單無助，甚至有時會有自責的情緒產生，為了照顧家人也可能必需離職而造成經濟的困頓，澎湖縣政府率先發現此問題的嚴重性，超前部署設立澎湖縣家庭照顧者支持服務中心，在縣長賴峰偉重視與支持下針對澎湖地理的特殊性，逐步擴展據點，「領先全台」達成一市五鄉皆有服務據點的目標。

▲澎湖目前設置1個中心、6個服務據點，透過專業人員的支持或活動紓解照顧者的壓力，提供「喘息服務」以減輕身心壓力。（圖／澎湖縣政府提供）

澎湖目前設置1個中心、6個服務據點，透過專業人員的支持或活動紓解照顧者的壓力，提供「喘息服務」以減輕身心壓力，照顧咖啡館的揭牌除了讓大家了解澎湖縣政府「服務據點全台第一」，也是「全國首創」結合身心障礙團體（慢飛天使服務協會）利用身心障礙中心閒置空間，共同服務澎湖縣廣大家庭照顧者，提供喘息服務，一舉數得。

陳寶緞也呼籲全縣所有的家庭照顧者，「您們不是孤軍奮戰！」當大家情緒低落時，千萬不要獨自承擔，政府會幫助大家得到適當喘息。We cafe 就是我們的咖啡館，讓我們與您一起走下去，在照顧的路上不孤單。