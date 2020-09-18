國軍成功嶺傳士兵水痘疫情　形容宛如「毒窟」受苦

國軍台中成功嶺營區17日傳出疑似多名士兵罹患水痘，台中市衛生局證實，從9月1日至14日，獲報累計共9人確診感染水痘，目前5人住院中，4人返家休養，將監控到10月5日。目前為止，沒有新增個案。
成功嶺營區被爆受訓士兵罹患水痘，軍方第一時間並未防堵水痘疫情擴散，有官兵向媒體指出，他們未染病卻被軍方要求進入染疫士兵所居住的寢室內打掃，更形容如同待在「毒窟」受苦﹔對此，陸軍第十軍團則出面回應，否認指控。
衛生局疾管科長湯澡瑛表示，成功嶺104旅有士兵身體不適到台中國軍總醫院就醫，診斷確感染水痘，衛生局在9月1日至14日陸續接獲通報，累計共9人確診感染水痘，已針對成功嶺爆發水痘疫情，展開營區環境大消毒，軍醫也進駐，針對營區內所有人員每天健康監控，量測體溫，目前為止，沒有新增個案。
衛生局說，水痘是水痘帶狀皰疹病毒引起的傳染病，發疹前5天就有傳染力，會透過皮膚直接接觸、飛沫或空氣傳播，水痘初期包含輕微發燒、疲倦、食欲不振、頭痛，及肌肉或關節痠痛等症狀，之後開始出現紅疹，逐漸發展成紅丘疹、水泡疹、膿泡疹而後結痂，約2到4週內痊癒；水痘要等到水痘變乾結痂，才能避免傳染；預防水痘最好的方式就是接種水痘疫苗。
陸軍十軍團也說，針對「9名新兵成功嶺感染水痘」，104旅部分新兵於9月初休假返營後，陸續發現感染水痘症狀，隨即送醫治療後在家休養，均未再返營。
104旅同時編組防疫人員進駐，針對區隔管理區域，每日管制人員進出、環境消毒、人員體温量測、浴廁區隔使用等防疫作為，媒體述及「要求官兵進入隔離寢室打掃」，「要求新兵自己量測體溫」等情均非屬實，特此證明。
發現新兵水痘確診後，即安排國軍臺中總醫院感染科主任醫師及衛生單位疫調人員，至營區實施衛生教育及疫情調查；並依相關防疫規範，均可有效防堵水痘擴散，後續將持恆落實新訓役男衛教工作、環境消毒等各項傳染病源防治作為，確保官兵身體健康。