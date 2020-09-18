罕病患者搭捷運遭怒罵！路人挺身而出　暖心結局全場淚崩

這社會真的需要多一些同理心！一位妥瑞症女患者分享親身經驗，因為患病的關係，她在捷運上不時會發出輕微的聲響，結果竟遭到一位阿伯怒罵，即便解釋是因為妥瑞症的關係無法控制，阿伯仍不依不饒糾纏不休。幸好有位暖心男乘客挺身而出，替她幫阿伯調解，更遞給她面紙擦眼淚。戲劇化的過程，讓許多網友紛紛高呼「好感動，看了也想哭！」
有位妥瑞症女患者在臉書社團《爆怨公社》發文，分享了今（18）日搭乘台北捷運的親身經驗。妥瑞症是一種遺傳性的神經疾病，症狀就是會不由自主地發出清喉嚨的聲音，或聳肩、搖頭晃腦等動作。患者無法自控，這些症狀肇因於腦內多胺不平衡，與患者承受的心理壓力有一定的相關性。
原PO透露自己的症狀是無法控制的會發出忽大忽小的「嗯、嗯、嗯」聲音，雖然想要盡量壓抑，但症狀一直以來都沒有減輕。然後早上搭捷運的時候，突然有個阿伯伸手拍她，要原PO「不要玩手機」，還責怪她「打噴嚏」都沒有顧慮到別人。
原PO解釋那不是打噴嚏，而是妥瑞症的症狀，但阿伯還是講個不停，不斷斥責原PO不尊重別人。兩人爭執不下，最後雙方聲音都越來越大，阿伯更怒吼「我不相信那個什麼症啦！哪那麼剛好？」讓原PO快要崩潰，不斷重複「我說我有妥瑞症！那是神經問題！我沒有辦法控制！」
就在其他人竊竊私語要不要報警的時候，一位男性乘客挺身而出替原PO說話，勸阿伯沒必要這樣，叫阿伯不要欺負弱小。原PO表示，阿伯有沒有回嘴已經記不得，因為當下情緒十分緊繃，處於一種徬徨、害怕、不安的氛圍中，注意力都放在那位替自己講話的男乘客上。
最後原PO走到其他車廂，那位男乘客也跟過來，好心詢問原PO「有沒有受傷」，並叫原PO不要害怕，同時遞給原PO面紙。原來原PO其實已經流下眼淚，只是太慌亂而自己沒有發覺。之後也有另一位目睹經過的女性乘客，送給原PO一包面紙，提醒她「加油，勇敢一點」。
原PO最後向那位挺身而出的男乘客以及給自己面紙的女乘客道謝，強調真的很感動，「台灣人在面臨一些問題時候，真的非常暖心」。文章一出不到2小時便獲得近萬位網友按讚，大家紛紛在底下留言回覆說，「好感動，我看了也想哭」、「我女兒也有妥瑞症，希望他不要碰到，加油，讓自己心情放輕鬆症狀就會減少很多」、「台灣人還是很溫暖的」、「一定要勇敢，老天爺給的考驗，我們要勇敢接受」、「溫暖到想哭，加油」、「感謝仗義執言，親切安慰的所有人」。（編輯：倪浩軒）