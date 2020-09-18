罕病患者搭捷運遭怒罵！路人挺身而出　暖心結局全場淚崩

這社會真的需要多一些同理心！一位妥瑞症女患者分享親身經驗，因為患病的關係，她在捷運上不時會發出輕微的聲響，結果竟遭到一位阿伯怒罵，即便解釋是因為妥瑞症的關係無法控制，阿伯仍不依不饒糾纏不休。幸好有位暖心男乘客挺身而出，替她幫阿伯調解，更遞給她面紙擦眼淚。戲劇化的過程，讓許多網友紛紛高呼「好感動，看了也想哭！」





▲好心乘客送給女網友面紙，要她加油，讓原PO好感動。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）