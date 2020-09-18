台電擬增建中火機組　盧秀燕：不接受只增不減

台電公司昨（17）日召開「台中發電廠新建燃氣機組計畫環境影響說明書」公開說明會，規劃新建2部燃氣複循環機組，且不汰除4部老舊燃煤機組，備著可能啟用，中火機組仍維持不減反增；市長盧秀燕表示，如果台電無法改進燃煤方式，只增不減而不是汰舊換新，台中人、中部人是無法接受的。



