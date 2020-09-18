拉警報！全台水庫水量「近17年最低」　氣象粉專籲節水

就在全台民眾慶幸今年沒有颱風造成災情的同時，少了颱風帶來的雨量，其實也引發缺水危機。根據氣象粉專《天氣即時預報》指出，全台水庫水量已經創下近17年新低，2004大旱災導致的「輪流供水、定時停水」之苦，可能會在明年重現，呼籲民眾節約用水，及早準備。
《天氣即時預報》昨（17）日在臉書發文表示，今年梅雨少、沒有颱風侵襲，相信大家隱隱約約都有感覺到「可能缺水」。「可能缺水」的感覺是對的，不過情況，可能比你我想像的還要更嚴重很多。
《天氣即時預報》指出，統計2003～2020同期（9／16）的防汛重點水庫蓄水量，可以看出2003年出現低點之後，今年水量已創17年同期以來最低。若依照蓄水量平均值，目前水量比過去17年平均「還少30%」。
《天氣即時預報》強調，根據目前國內外的氣象模擬，現在到9月底，西北太平洋會非常平靜，再有颱風生成的機會偏低。而等到了「11月～4月」的枯水期時，降雨會更少，水情更是堪憂。
《天氣即時預報》提醒，2004年的大旱災造成停灌、休耕65385公頃的農地，不僅造成農業損失，一般民眾的日常生活也大受影響，像是「夜間減壓供水、停供噴水池、沖洗街道水溝用水、減供1000度以下之游泳池、洗車、三溫暖、水療等業者用水，甚至到輪流供水、定時停水」等等。
《天氣即時預報》最後呼籲大家，有水當思無水之苦，「現在打開水龍頭，自來水還是涓涓流出時，真的想像不到水庫正在口渴，水情真的比你我想像的，嚴重很多」。（編輯：倪浩軒）