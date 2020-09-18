拉警報！全台水庫水量「近17年最低」　氣象粉專籲節水

就在全台民眾慶幸今年沒有颱風造成災情的同時，少了颱風帶來的雨量，其實也引發缺水危機。根據氣象粉專《天氣即時預報》指出，全台水庫水量已經創下近17年新低，2004大旱災導致的「輪流供水、定時停水」之苦，可能會在明年重現，呼籲民眾節約用水，及早準備。





▲氣象粉專《天氣即時預報》指出，全台水庫水量拉警報，已達近17年最低。（圖／翻攝自《天氣即時預報》臉書）