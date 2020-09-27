美食巷仔內／講美吳家小館　傳承兩代人對生命的熱愛

在澎湖講美龍德宮旁有一家小餐廳，承載著兩代人對生命的熱愛，吳家小館「仲篪師」的八寶丸、清蒸石斑、魚翅羹，是白沙人吃「辦桌」的專屬美味，這裡雖沒有五星級飯店的高檔裝潢，卻每一道菜都充滿著故事，還有廚師們對料理的堅持。

▲越南難民接待中心的人因懷念在家鄉的傳統飲食，因此找上仲篪師，學會了潮汕菜清蒸石斑、魚翅羹的料理。（圖／記者張塵攝，2020.09.18）

× ▲越南難民接待中心的人因懷念在家鄉的傳統飲食，因此找上仲篪師，學會了潮汕菜清蒸石斑、魚翅羹的料理。（圖／記者張塵攝，2020.09.18）

說起仲篪師算是澎湖的傳奇了，他早年從事公職，48歲退休之後在講美開了一家「可口小吃部」，當時因為越戰的關係，政府在講美設立了越南難民接待中心，這群因為政治因素逃出來的難民，大多是當地有錢有勢的人，他們帶著政治迫害與金條落難到澎湖，還是懷念在越南時的傳統飲食，因此找上仲篪師，學會了潮汕菜清蒸石斑、魚翅羹的料理。

▲仲篪師在將近四十年的廚師生涯從沒發生食品安全的意外，因為他所做的每一道菜，都當成要煮給自己家人吃的。（圖／記者張塵攝，2020.09.18）

× ▲仲篪師在將近四十年的廚師生涯從沒發生食品安全的意外，因為他所做的每一道菜，都當成要煮給自己家人吃的。（圖／記者張塵攝，2020.09.18）

仲篪師最驕傲的是，在將近四十年的廚師生涯，他的餐廳從沒有發生食品安全的意外，理由很簡單，因為仲篪師所做的每一道菜，都當成要煮給自己家人吃的。由於仲篪師年邁（今年6月仙逝）之後，餐廳休息了好一陣子，2017年家中成員為了延續在地的美味，大家才又重新在原址開了吳家小館這家餐廳。

▲除了原有的仲篪三寶之外，現在結合澎湖特有的海鮮食材，做出干貝筊白筍、土魠（石斑）高麗菜酸、紫菜月亮餅都深受觀光客的青睞。（圖／記者張塵攝，2020.09.18）

× ▲除了原有的仲篪三寶之外，現在結合澎湖特有的海鮮食材，做出干貝筊白筍、土魠（石斑）高麗菜酸、紫菜月亮餅都深受觀光客的青睞。（圖／記者張塵攝，2020.09.18）

▲▲除了原有的仲篪三寶之外，現在結合澎湖特有的海鮮食材，做出干貝筊白筍、土魠（石斑）高麗菜酸、紫菜月亮餅都深受觀光客的青睞。（圖／記者張塵攝，2020.09.18）

× ▲▲除了原有的仲篪三寶之外，現在結合澎湖特有的海鮮食材，做出干貝筊白筍、土魠（石斑）高麗菜酸、紫菜月亮餅都深受觀光客的青睞。（圖／記者張塵攝，2020.09.18）

吳家小館現在由第2代掌廚，除了原有的仲篪三寶之外，現在結合澎湖特有的海鮮食材，做出干貝筊白筍、土魠（石斑）高麗菜酸、紫菜月亮餅都深受觀光客的青睞，「吳家小館」也接受澎湖縣農漁局委託，研發全新的海藻特色料理，以鋸齒麒麟菜、海葡萄、紅色葡萄藻和海木耳為食材，研發前菜、蓋飯、鹹派、沙拉、炒麵壽司、甜點等一系列具有異國風味的料理，希望能成為澎湖新一代的金牌料理。