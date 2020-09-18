實名制口罩認明「雙鋼印」　食藥署：將全面徵用

國產平面式醫用口罩，在食藥署的新規下，要求廠商須在口罩本體上標示「MD」及「Made In Taiwan」之雙鋼印規定，這規定將從9月24日正式上路，為了防止新舊標示造成混亂，確保民眾從實名制購買口罩，都能領到雙鋼印醫用口罩，指揮中心規劃，109年9月17日到10月31日間，政府會徵用所有具雙鋼印的平面式醫用口罩，目前雙鋼印實名制口罩，也將出貨。



