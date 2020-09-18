實名制口罩認明「雙鋼印」　食藥署：將全面徵用

國產平面式醫用口罩，在食藥署的新規下，要求廠商須在口罩本體上標示「MD」及「Made In Taiwan」之雙鋼印規定，這規定將從9月24日正式上路，為了防止新舊標示造成混亂，確保民眾從實名制購買口罩，都能領到雙鋼印醫用口罩，指揮中心規劃，109年9月17日到10月31日間，政府會徵用所有具雙鋼印的平面式醫用口罩，目前雙鋼印實名制口罩，也將出貨。
根據規定，109年9月24日起製造的所有國產平面式醫用口罩，都必須有雙鋼印，但是各通路的無雙鋼印口罩存貨，還是開放業者可以賣到109年12月24日，但從109年12月25日起，除非經衛生局驗章者外，所有沒有雙鋼印的平面式醫用口罩，都不得販賣。
因此，食藥署表示，109年12月24日前未能即時賣完的業者，應該先暫停販售，並由許可證持有業者，連同庫存品送經直轄市或縣（市）衛生主管機關驗章後，才能繼續販售，這些持有平面式醫用口罩許可證的業者，在109年9月24日到明(110)年3月23日期間，都能去所轄地方衛生局辦理驗章。
食藥署提醒，選購醫用口罩，民眾應該認明最小販售包裝，刊有衛生福利部核准的醫療器材許可證字號、品名、製造廠名稱及地址等資訊，有疑慮的話可以到「西藥、醫療器材及化粧品許可證查詢系統」來做確認。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。