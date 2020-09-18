製鞋大廠員工染疫？指揮中心：無涉防治故不公開

國內新冠肺炎確診病例突破500人，來到503例，而有媒體接獲民眾爆料，案501例就是國內製鞋大廠緬甸廠的員工，報導還指出「製鞋廠聽聞消息，傳要大量召回海外員工」。為此，中央流行疫情指揮中心今（18）日表示，該個案工作內容因無涉及防治需要，故不公開。



