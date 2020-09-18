製鞋大廠員工染疫？指揮中心：無涉防治故不公開

國內新冠肺炎確診病例突破500人，來到503例，而有媒體接獲民眾爆料，案501例就是國內製鞋大廠緬甸廠的員工，報導還指出「製鞋廠聽聞消息，傳要大量召回海外員工」。為此，中央流行疫情指揮中心今（18）日表示，該個案工作內容因無涉及防治需要，故不公開。
有媒體接到民眾爆料，指出昨（17）日公布的501例為國內製鞋大廠緬甸廠的員工，報導指出「製鞋廠聽聞消息，傳要大量召回海外員工」。而據了解，該製鞋廠回應，個案訊息依指揮中心公開資訊為準。
而指揮中心回應表示，依今年4月1日指揮中心記者會確診個案資料發布原則，該個案工作內容因無涉及防治需要，故不公開。該原則內容為，對於確診個案的職銜、工作內容，除非有防治需要，或是特殊職銜，以及工作內容可連結至個人或影響利害關係人時，否則一律採不公開為原則。
關於案501，指揮中心昨日指出，該名國人於今年2月至緬甸工作，9月13日返國入境時無症狀，因個案自述在當地曾與確診個案同桌用餐超過2小時，故由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所，並於昨日確診，目前住院隔離中。
針對案501，衛生單位已掌握個案同班機接觸者共23人，其中同行友人1人及前後二排座位旅客17人，列為居家隔離對象，機組員5人因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。
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