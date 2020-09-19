緬甸同一桌聚餐又確診　繼案501後、案505也中鏢

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布新增3名境外移入，分別為菲律賓籍20多歲男性（案504）、本國籍30多歲男性（案505）及本國籍50多歲女性（案506），分別自菲律賓、緬甸及日本入境。其中，案505自緬甸入境，跟之前確診的案501曾與當地確診者同桌吃飯。
指揮中心指出，案505今年2月至緬甸經商，9月17日返國，入境時無不適症狀，並主動告知在緬甸當地曾與確診個案一起用餐，由機場檢疫人員安排採檢後至集中檢疫所等待檢驗結果，個案9月17日有喉嚨癢，18日出現咳嗽、喉嚨痛、鼻塞症狀，並於今日確診，目前住院隔離中。
指揮中心莊人祥指出，案505從緬甸入境，因為主動告知在緬甸當地曾與確診個案一起用餐，進一步了解後發現，案505與之前確診的案501都曾在同一場有確診者的活動中聚會。不過，案501、案505與當地確診者都非同一間公司，彼此只是友人關係。
另外，莊人祥也透露，同場聚會中也有其他台灣人，而該名台灣人與案501同天返國，在機場採檢為陰性。莊人祥指出，緬甸目前有4621例確診、75人死亡，而昨天一天就增加424例確診，顯示緬甸當地疫情正在升溫。
莊人祥指出，不僅緬甸、菲律賓與其他國家也都是，而統計最新全球數據，全球確診者突破3千萬人，有94萬人死亡，而昨天一天就新增31萬5千人，為近期以來最多，這也是為什麼台灣陸續會有境外移入的個案發生，因為全球疫情仍在高峰。
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