緬甸同一桌聚餐又確診　繼案501後、案505也中鏢

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布新增3名境外移入，分別為菲律賓籍20多歲男性（案504）、本國籍30多歲男性（案505）及本國籍50多歲女性（案506），分別自菲律賓、緬甸及日本入境。其中，案505自緬甸入境，跟之前確診的案501曾與當地確診者同桌吃飯。



